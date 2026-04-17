【日本XRセンター】物理的輸出ゼロで世界展開。日本発XRアトラクションを世界400拠点のVR施設へ一斉配信スタート！

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、日本国内で大ヒット稼働中の最大6人協力型・没入型XRアトラクション『ゾンビストーム』を、グローバルVRアーケード向けプラットフォーム「Synthesis VR」を通じて世界展開することを発表いたします。

これまで、日本のアーケードゲーム（施設型エンターテインメント）を海外展開するには、大型筐体の輸送コストや現地営業といった大きな物理的ハードルが存在していました。

今回、世界180カ国・400拠点以上のVR施設をつなぐ「Synthesis VR（VR施設向け配信プラットフォーム、いわゆる“VRアーケード版のSteam”）」に本コンテンツを配信することで、現地施設はデータと機材のみで、日本発XRアトラクションを即日導入することが可能となります。

巨大な筐体を輸出せず、データのみで世界の施設へ展開する--次世代のXRコンテンツ流通モデルが本格始動します。

■世界の施設オーナーが注目する「高回転・高収益」なLBEモデル

『ゾンビストーム』は、家庭用ではなく、商業施設向けのロケーションベースエンターテインメント（LBE）に最適化されたXRアトラクションです。

・省スペースで最大6人同時プレイ

・約10分で高い満足度を提供する設計

・グループ集客に強く、高回転・高収益を実現

すでに国内直営店では連日満員となる実績を持ち、その収益モデルを世界中のVR施設へ展開します。

■言語を超えて没入する、VR×MR融合の協力体験

本作は、複雑なルール説明を必要としない「直感的に理解できる体験設計」と、VR（仮想現実）とMR（複合現実）を融合した高い没入感が特徴です。

プレイヤーは実際に空間内を移動しながら、仲間と連携して迫り来るゾンビに立ち向かいます。身体の動きと連動した体験により、「その場に存在する感覚」を生み出し、「右から来る！」「助けて！」といった自然なコミュニケーションが発生します。

言語や文化の壁を越えて楽しめる協力型体験として、世界中のプレイヤーに受け入れられる設計となっています。

■世界基準のXR体験を、日本国内の店舗で

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpRlkjh8oJA ]

グローバル展開される『ゾンビストーム』をはじめとする当社の最新XRアトラクションは、現在、日本国内の以下の施設で一般のお客様にもご体験いただけます。

世界400拠点へ配信される同一コンテンツを、日本でもいち早く体験可能です。

世界中のプレイヤーを熱狂させる「記憶に残る10分間」を、ぜひお近くの店舗でご体感ください。

＜体験可能店舗＞

・東京：XRセンターゲームスペース （中野ブロードウェイ内）

・福岡：XRセンターゲームスペース福岡店（キャナルシティ博多内）

・熊本：グリーンランド（期間限定稼働中）

■メディア関係者様・施設導入をご検討の企業様へ

詳細・ご予約はこちら :https://www.xrcenter.space/ja/

「観るエンタメ」から「自ら入り込むエンタメ」への進化、そして日本発XRコンテンツの海外進出モデルについて、代表・小林大河へのインタビューを随時受け付けております。

また、テレビ番組のロケやインフルエンサー様による体験取材、空きテナントへのXR導入をご検討中の企業様の視察も歓迎いたします。広報担当までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp