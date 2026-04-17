観戦の感動をフィギュアに！3DME、神戸ストークスホーム最終戦で「3Dフィギュア撮影会」開催

株式会社イメージ・マジック神戸ストークス 谷直樹選手フィギュア

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）(https://3dme.jp/)」は、3DMEパートナー企業であるレジスタ株式会社（本社：兵庫県神戸市）の全面的なサポートのもと、2026年4月18日(土)・19日(日)開催の神戸ストークスのホーム最終戦にて、来場者向けの「3Dフィギュア撮影イベント」を開催いたします。

本イベントは、長年チームを支えてきた谷直樹選手の引退という、ファンにとっても大切な節目に合わせた2日間限定のスペシャルイベントです。会場内に設置された最新の3Dスキャナーで皆様の姿を撮影し、後日、世界にひとつだけの精密なフルカラーフィギュアとしてお届けします。

2日間限定！観戦の感動を形にする「3Dフィギュア撮影イベント」

■ ホーム最終戦・谷選手引退という“特別な瞬間”

シーズンを締めくくるレギュラーシーズンホーム最終戦、そして谷選手の勇姿を刻む、この2日間だけの限定イベント。記憶に残る体験を提供します。

■ 選手と“同じ世界観に並ぶ”2ショットフィギュア

会場内のブースに設置された約100台のカメラが、わずか2秒であなたの姿を360°スキャン。ご自身のフィギュアと選手フィギュアを組み合わせることで、まるで同じ空間にいるかのようなフィギュアを制作できます。

■ この2日間限定の選手フィギュア販売

選手・チームスタッフ単体のフィギュアを購入できるのも本イベント限定です。「今この瞬間のチーム」を形として残せる貴重な機会をぜひお見逃しなく。

神戸ストークス 谷直樹選手フィギュア見本【イベント概要】

開催日：2026年4月18日（土）・19日（日）

会場：GLION ARENA KOBE内 特設ブース

体験内容：最新3Dスキャナーによる撮影（撮影自体は数秒で完了）。後日、完成したフィギュアをご自宅へ配送いたします。

【商品ラインナップ・価格（税込）】

・選手フィギュア（1/20スケール）：15,480円～

・選手と2ショットフィギュア（1/20スケール）：30,960円～

※サイズ・種類により価格が異なります。

お問い合わせ

■ メディア取材のご相談

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対応可能時間：9:00～18:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア」の2つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。日本テレビやTBSなど多くのメディアで「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://x.com/3DMe_jp)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）（ブランド本部）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/

社名：レジスタ株式会社（パートナー店舗）

代表：毛受 義晴

資本金：200万円

本社：兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル9階

https://www.resi-sta.com/