HelpTech、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初認定

HelpTech株式会社

補助金・助成金申請支援やDXコンサルティングを展開するHelpTech株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：高橋 延明、以下「HelpTech」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初めて認定されましたことをお知らせいたします。

■「健康経営優良法人認定制度」とは

健康経営優良法人認定制度は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する法人を顕彰する制度です。地域の健康課題への対応や日本健康会議が推進する健康増進の取り組みをもとに、特に優良な実践を行う法人が選定されます。

■認定の背景とHelpTechの想い

HelpTechは「挑戦する人たちの一番の理解者である」という理念のもと、中小企業の補助金申請支援やデジタル人材育成を通じて、多くの企業の挑戦をサポートしています。

クライアントに伴走し続けるためには、私たち自身が心身ともに健康であり、活き活きと働ける環境が不可欠です。設立以来、フルリモートワークやフレックスタイム制を導入し、多様な環境にいるメンバーが自分らしく働ける体制を整えてまいりました。

今回の認定は、こうした柔軟な働き方の基盤に加え、健康保持・増進に向けた組織的な取り組みが評価されたものです。

■主な取り組み内容

1. 柔軟な働き方によるワークライフバランスの充実

フルリモートワーク・フレックスタイム制により、育児・介護等のライフイベントと仕事の両立を支援 業務効率化（DX）の徹底による長時間労働の抑制

2. 健康管理・予防の徹底

定期健康診断受診率100％の維持 ストレスチェックの実施と、組織課題の早期発見・改善

3. コミュニケーション活性化とメンタルヘルスケア

1on1ミーティングの定期実施による、心理的安全性の高い職場づくり オンラインツールを活用した、物理的な距離を感じさせない情報共有と相互フォロー

4. ヘルスリテラシーの向上

運動機会の提供や健康習慣に関する社内啓発の実施

■代表取締役 高橋 延明 コメント

「健康経営優良法人に認定されたことを大変光栄に思います。HelpTechの最大の資産は、共に働くメンバーです。クライアントの『挑戦』を支えるには、私たち自身が健康で、心に余裕を持って仕事に向き合えることが何より重要だと考えています。今回の認定を通過点とし、今後は健康関連の福利厚生拡充などにも取り組みながら、メンバー一人ひとりが能力を最大限に発揮し、楽しみながら挑戦し続けられる環境づくりをさらに推進してまいります。」

■HelpTech株式会社について

「挑戦する人たちの一番の理解者である」を理念に、補助金・助成金申請サポート、DXコンサルティング、デジタル人材育成研修を一気通貫で提供。認定経営革新等支援機関として、中小企業の事業成長とデジタル化を伴走型で支援しています。

【会社概要】

社名：HelpTech株式会社

代表者：代表取締役 高橋 延明

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1丁目6-14 ZZZ-21ビル5階

設立：2021年7月

事業内容：補助金・助成金を活用したDX導入支援及びリスキリング支援

URL：https://helptech.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

HelpTech株式会社 広報担当

Email：info@helptech.jp