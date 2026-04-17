豊後高田昭和の町 誕生25周年「昭和の町感謝祭」（大分県豊後高田市）





昭和の町感謝祭

■期間：令和８年４月29日（水・祝）～５月６日（水・振休）

■場所：昭和のまち・てらす（大分県豊後高田市新町967番地1）

昭和の町各商店街





昭和の町周遊レシートラリー（4月29日～5月6日）

昭和の町商店街で２店舗以上のお買い物をしてレシートを集め、購入金額に応じて豪華景品が変わるくじを引ける、商店街周遊ラリーを開催します。

【詳細】

・期 間 ：4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

・参加方法：①昭和の町商店街で2店舗以上のお買い物（食事含む）をする。

②専用のチラシ（台紙）にお会計時にもらうレシートを貼る。

※電子決済等でレシートが出ない場合は、購入店舗で店舗名、日付、

購入金額を記載してもらい、お店の印鑑を押してもらってください。

③くじ引きをする（チラシ１枚でくじは１回）

※くじの場所は昭和ロマン蔵内の「総合案内所」（時間：10:00～16:30）

・対象店舗：昭和の町商店街店舗（参加を表明した店舗のみ）

・景 品 ：購入金額（合計）を3パターン設定し、景品内容が変わります。

①購入金額：1,000～2,999円（A賞）

1等(1本)：お買物券3,000円分

2等(10本)：お買物券1,000円分

3等(3本)：おもちゃ

ハズレ：駄菓子

②購入金額：3,000～4,999円（B賞）

1等(1本)：お買物券5,000円分

2等(10本)：お買物券3,000円分

3等(3本)：おもちゃ

ハズレ：駄菓子

③購入金額：5,000円～（C賞）

1等(1本)：お買物券10,000円分

2等(10本)：お買物券5,000円分

3等(3本)：おもちゃ

ハズレ：駄菓子





ちゃぶ台返し選手権（4月29日）

昭和の町でちゃぶ台返し選手権が復活！ちゃぶ台を返しながら日ごろのうっぷうんを発散しよう！

【詳細】

・日時：4月29日（水・祝）13時から

・場所：昭和のまち・てらす

・参加者：先着10～15名（予定）※当日10時から昭和のまち・てらすで参加申込の受付を行います。





祝い餅つき芸

「豊後高田昭和の町」が今年9月10日に誕生25周年となることを記念して、めでたいパフォーマンス“祝い餅つき芸”を披露します。お餅の無料配布もあります。

【詳細】

・開催日 ：4月29日（水・祝）

・開催時間：①12時～ ②14時～

・開催場所：昭和のまち・てらす

・その他：お餅の無料配布は各回先着200名



かわち家



大道芸

昭和の町に大道芸がやってきます！大道芸のパフォーマンスを楽しもう！

【詳細】

・開催日 ：5月3日（日・祝）、5月4日（月・祝）

・開催時間：11時～16時 ※両日

・開催場所：昭和の町商店街

・パフォーマー：「大道芸人 おこめ」、「マジシャン＆変面師 HIRO」



大道芸人 おこめ





マジシャン＆変面師 HIRO



「ポン菓子」の実演・無料配布

昭和の懐かしい「ポン菓子」の実演と無料配布を行います。ポン菓子を食べて昭和の食文化も楽しみましょう！

【詳細】

・開催日 ：5月3日（日・祝）～5月5日（火・祝）

・開催時間：①12時～ ②13時～ ③14時～

・開催場所：昭和のまち・てらす

・その他：各回、先着100名にポン菓子を無料配布





「ミニ鉄道」無料乗車体験

昭和の町商店街に「ミニ鉄道」が開通。乗車は無料なので、子どもはもちろん、大人の方も乗車して、楽しい思い出を作ろう！

【詳細】

・開催日 ：5月5日（火・祝）

・開催時間：11時～15時

・開催場所：昭和の町商店街

・その他：当日、昭和の町商店街は9時30分～16時の間、歩行者天国になる為、通行止めになります。

豊後高田昭和の町誕生25周年「昭和の町感謝祭」について詳しくはこちら↓

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/40888.html

豊後高田昭和の町について

江戸時代から昭和30年にかけて、国東半島で一番栄えた町・大分県豊後高田市。しかし、時代の波にとり残され、町は徐々に寂れていきました。そんなとき、町の人々が考えたのは、今ではテレビや映画の中でしか見ることができなくなった、昭和30年代の懐かしい商店街の町並みを再現する取組みでした。

現存する昭和の建物はそのままに、当時の様子をより忠実に再現。古き良き昭和の面影が残るまちは、人々の記憶に眠る懐かしくて温かい心を呼び起こしてくれます。

各商店は、「一店一宝」として、その店の歴史を物語る昭和のお宝を展示し、また「一店一品」として、そのお店自慢の昭和の商品を販売しています。

また昭和32年式のボンネットバスが日曜日・祝日を中心にまちなかを運行。車掌の独特のガイドにより、車内は常に笑い声が響き渡っています。