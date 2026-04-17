分散型臨床試験ウェアラブル市場は、2030年までに57億6,000万ドルを超える見込みであり、デジタル臨床試験の急速な導入が進んでいます

分散型臨床試験ウェアラブル市場は、2030年までに57億6,000万ドルを超える見込みであり、デジタル臨床試験の急速な導入が進んでいます