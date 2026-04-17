エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する4月爆買WEEKが本日スタート PayPayポイント最大+7%還元でGW準備をお得に
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ）は、2026年4月17日（金）より開催される「4月爆買WEEK」に参加いたします。本イベント期間中、対象商品の購入でPayPayポイント最大+7%還元が適用されます。
ゴールデンウィーク前は、年間を通じて最もDIY需要が高まる時期の一つです。ウッドデッキの塗装、タイヤ交換、ガレージの大掃除など、連休を使った大型DIYを計画されている方にとって、本キャンペーンは必要な道具を揃える絶好の機会となります。
■ 4月爆買WEEK 概要
・開催期間：2026年4月17日（金）0:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59
・対象ストア：Yahoo!ショッピング エアセルフ店
・特典：期間中合計5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%のPayPayポイントが付与
・付与上限：3,500円相当（期間中合計）
・対象条件：Yahoo!ショッピング エアセルフ店での期間中合計決済額
■ 対象商品（Yahoo!ショッピング エアセルフ店）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347051/images/bodyimage1】
【50Lスチール】59,900円（税込）※元価格98,800円
・100V家庭用コンセント対応・59dBの静音
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop9w.html
【30Lスチール】39,900円（税込）※元価格66,500円
・入口商品・100V家庭用・軽量22kg
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
【アルミ30L】49,900円（税込）※元価格83,166円
・アルミタンクで軽量・錆びに強い
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself04.html
【アルミ50L】69,900円（税込）※元価格98,800円
・50L大容量 × アルミで軽量・錆びに強い
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself05.html
【80L 三相200V】129,000円（税込）
・80L大容量・三相200V業務用・工場/整備工場向け
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself03.html
【140L 三相200V】249,000円（税込）※元価格380,000円
・140L大容量・吐出量400L/min・製造業向け
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/AS-140SS2S.html
■ なぜ今、エアーコンプレッサーが必要なのか
2026年4月現在、日本国内のDIY市場は拡大傾向にあり、特にコロナ禍を契機とした「自宅での作業空間構築」ニーズが定着しています。エアーコンプレッサーは、タイヤの空気入れ・DIY塗装・釘打ち・エアブロー清掃など多用途で活躍する道具として、家庭用からプロ用途まで幅広く需要が拡大しています。また、静音化・オイルレス化といった住宅地での使用に適した製品の登場により、一般家庭での導入ハードルも下がっています。
■ エアーコンプレッサー専門店エアセルフの導入実績
・累計販売台数：3,000台突破（2026年4月時点）
・大手企業・研究機関への納入実績あり
・静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの専門店として、家庭用DIYから業務用まで幅広いラインナップを展開
■ 関連リンク
・Yahoo!ショッピング エアセルフ店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
・4月爆買WEEK特設ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/bakugaiweek/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
▼公式サイト
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト
https://tokyoparts.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
ゴールデンウィーク前は、年間を通じて最もDIY需要が高まる時期の一つです。ウッドデッキの塗装、タイヤ交換、ガレージの大掃除など、連休を使った大型DIYを計画されている方にとって、本キャンペーンは必要な道具を揃える絶好の機会となります。
■ 4月爆買WEEK 概要
・開催期間：2026年4月17日（金）0:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59
・対象ストア：Yahoo!ショッピング エアセルフ店
・特典：期間中合計5,000円以上決済で+4%、20,000円以上決済で+7%のPayPayポイントが付与
・付与上限：3,500円相当（期間中合計）
・対象条件：Yahoo!ショッピング エアセルフ店での期間中合計決済額
■ 対象商品（Yahoo!ショッピング エアセルフ店）
【50Lスチール】59,900円（税込）※元価格98,800円
・100V家庭用コンセント対応・59dBの静音
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop9w.html
【30Lスチール】39,900円（税込）※元価格66,500円
・入口商品・100V家庭用・軽量22kg
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
【アルミ30L】49,900円（税込）※元価格83,166円
・アルミタンクで軽量・錆びに強い
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself04.html
【アルミ50L】69,900円（税込）※元価格98,800円
・50L大容量 × アルミで軽量・錆びに強い
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself05.html
【80L 三相200V】129,000円（税込）
・80L大容量・三相200V業務用・工場/整備工場向け
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself03.html
【140L 三相200V】249,000円（税込）※元価格380,000円
・140L大容量・吐出量400L/min・製造業向け
・https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/AS-140SS2S.html
■ なぜ今、エアーコンプレッサーが必要なのか
2026年4月現在、日本国内のDIY市場は拡大傾向にあり、特にコロナ禍を契機とした「自宅での作業空間構築」ニーズが定着しています。エアーコンプレッサーは、タイヤの空気入れ・DIY塗装・釘打ち・エアブロー清掃など多用途で活躍する道具として、家庭用からプロ用途まで幅広く需要が拡大しています。また、静音化・オイルレス化といった住宅地での使用に適した製品の登場により、一般家庭での導入ハードルも下がっています。
■ エアーコンプレッサー専門店エアセルフの導入実績
・累計販売台数：3,000台突破（2026年4月時点）
・大手企業・研究機関への納入実績あり
・静音・オイルレス型エアーコンプレッサーの専門店として、家庭用DIYから業務用まで幅広いラインナップを展開
■ 関連リンク
・Yahoo!ショッピング エアセルフ店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
・4月爆買WEEK特設ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/bakugaiweek/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
▼公式サイト
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト
https://tokyoparts.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
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