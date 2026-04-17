細胞療法市場2035年までに549億米ドル到達予測 次世代再生医療の中核として加速する成長トレンド CAGR22.66％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

細胞療法市場2035年までに549億米ドル到達予測 次世代再生医療の中核として加速する成長トレンド CAGR22.66％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース