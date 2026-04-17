iPhone修理アイサポ【南福島店】が令和8年4月17日(金)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ南福島店を令和8年4月17日(金)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346513/images/bodyimage1】
■アイサポ南福島店より皆様へ
この度、4月17日(金)に『iPhone修理アイサポ南福島店』がOPENしました。
当店は、JR「福島駅」東口より車で約12分、オフィスエイト南福島店内にございます。
国道4号線（福島南バイパス）沿い「黒岩中島交差点」近くに位置し、お車でもアクセスしやすい便利な立地です。
オフィスエイト南福島店は、ホームセンターダイユーエイトの関連事業として展開するオフィス・文具用品専門店で、ボールペン1本からのお取り寄せにも対応しております。文具・オフィス用品の販売をはじめ、ポスター印刷や名入れ加工、印鑑作成、ラミネート加工など幅広いサービスを展開しており、日常のお困りごとをまとめてご相談いただけます。
修理の待ち時間には、店内でのお買い物もお楽しみいただけます。
iPhone修理では、画面のガラス割れや液晶不良、バッテリー交換はもちろん、充電不良、カメラ故障、スピーカーやマイクの不具合、水没などさまざまな症状を承っております。iPadのパネル交換やバッテリー交換も行っております。
また、iPhone・iPad修理に加え、ガラスコーティング施工、データ復旧サービスの受付、スマートフォンアクセサリーの販売なども行っております。
お客様の大切な時間とご負担にしっかりと向き合い、大切なデータを守りながら安心してご利用いただける修理サービスを提供することを大切にしています。一人ひとりの状況に寄り添いながら、最適な修理内容をご提案し、信頼してご相談いただける存在を目指しております。
福島市でiPhone修理店をお探しの方にとって、幅広いニーズに応えることができる店舗です。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポ南福島店店舗概要】
所 在 地：〒960-8153
福島県福島市黒岩字中島27-1 オフィスエイト南福島店内
営業時間：9時30分～20時まで営業中（最終受付20時）
電話番号：0120-542-827
iPhone修理アイサポ南福島店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpominamifukushima/
アクセス方法：
●国道4号線（福島南バイパス）沿い「黒岩中島交差点」すぐ北側
●JR東日本「南福島駅」より車で6分・「福島駅」東口より車で約12分
●福島交通「黒岩」バス停より徒歩約3分／「中島」バス停より徒歩約5分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346513/images/bodyimage1】
■アイサポ南福島店より皆様へ
この度、4月17日(金)に『iPhone修理アイサポ南福島店』がOPENしました。
当店は、JR「福島駅」東口より車で約12分、オフィスエイト南福島店内にございます。
国道4号線（福島南バイパス）沿い「黒岩中島交差点」近くに位置し、お車でもアクセスしやすい便利な立地です。
オフィスエイト南福島店は、ホームセンターダイユーエイトの関連事業として展開するオフィス・文具用品専門店で、ボールペン1本からのお取り寄せにも対応しております。文具・オフィス用品の販売をはじめ、ポスター印刷や名入れ加工、印鑑作成、ラミネート加工など幅広いサービスを展開しており、日常のお困りごとをまとめてご相談いただけます。
修理の待ち時間には、店内でのお買い物もお楽しみいただけます。
iPhone修理では、画面のガラス割れや液晶不良、バッテリー交換はもちろん、充電不良、カメラ故障、スピーカーやマイクの不具合、水没などさまざまな症状を承っております。iPadのパネル交換やバッテリー交換も行っております。
また、iPhone・iPad修理に加え、ガラスコーティング施工、データ復旧サービスの受付、スマートフォンアクセサリーの販売なども行っております。
お客様の大切な時間とご負担にしっかりと向き合い、大切なデータを守りながら安心してご利用いただける修理サービスを提供することを大切にしています。一人ひとりの状況に寄り添いながら、最適な修理内容をご提案し、信頼してご相談いただける存在を目指しております。
福島市でiPhone修理店をお探しの方にとって、幅広いニーズに応えることができる店舗です。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポ南福島店店舗概要】
所 在 地：〒960-8153
福島県福島市黒岩字中島27-1 オフィスエイト南福島店内
営業時間：9時30分～20時まで営業中（最終受付20時）
電話番号：0120-542-827
iPhone修理アイサポ南福島店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpominamifukushima/
アクセス方法：
●国道4号線（福島南バイパス）沿い「黒岩中島交差点」すぐ北側
●JR東日本「南福島駅」より車で6分・「福島駅」東口より車で約12分
●福島交通「黒岩」バス停より徒歩約3分／「中島」バス停より徒歩約5分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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