欧州機能性グミ市場：サプリメントからライフスタイル栄養へと進化
利便性が高く、楽しみながら摂取できる健康フォーマットへの消費者志向の高まりが、欧州における栄養製品の消費方法を再形成している。
欧州全体で消費者の嗜好は、より便利で楽しめる健康ソリューションへと移行しており、サプリメントの摂取方法を再定義している。多忙なライフスタイルと予防医療の重要性が高まる中、ビタミン、プロバイオティクス、特定栄養素を手軽に摂取できる形式としてグミの人気が高まっている。この動向は、製品開発、原料調達、小売戦略に大きな変化をもたらし、機能性グミを従来のサプリメントの延長ではなく、重要な成長分野へと位置付けている。
市場拡大は強い消費者採用を反映
欧州機能性グミ市場は、2020年以降の安定した成長に支えられ、2025年には約2,344.7百万ドルに達した。市場は2030年までに3,743.4百万ドルへ拡大し、さらに2035年には5,708.3百万ドルへ成長すると予測されている。
この持続的な成長は、摂取しやすく、若年層や錠剤以外の栄養補給を求める消費者など幅広い層に支持される代替サプリメント形式への一貫した移行を示している。
製品の多様化がカテゴリーの深みを拡大
本市場は複数の製品タイプに分類され、それぞれが特定の健康ニーズに対応している。その中でも、ビタミンおよびミネラルグミは2025年に35.4％、829.1百万ドルを占め、市場を主導した。これは、消費者にとっての認知度の高さと日常的な健康用途によるものである。
一方で、コラーゲングミは急速に需要を伸ばしており、2030年までに年平均成長率15.0％で最も高い成長が見込まれている。この成長は主に、肌、髪、関節の健康を目的とした内側からの美容製品への関心の高まりによるものである。
原料選好は植物由来へとシフト
欧州機能性グミ市場では、原料調達が重要な差別化要因となっている。ゼラチンベースのグミは2025年に47.3％、1,108.3百万ドルを占め、最大のシェアを維持した。
しかし、植物由来の代替品は急速に受け入れられており、2030年までに年平均成長率13.1％で成長すると見込まれている。この変化は、ヴィーガン志向、クリーンラベル志向、倫理的かつ持続可能な調達への意識の高まりによって促進されている。
消費者主導の需要が引き続き中心
個人消費者は需要の大半を占め、2025年には市場の79.7％、1,868.9百万ドルに相当した。グミは日々の健康習慣に組み込まれ、従来のサプリメント形式に取って代わりつつある。
一方、規模は小さいものの、商業用途は同期間に年平均成長率12.0％でより速い成長が予測されている。これは医療現場、ウェルネスプログラム、プライベートブランドでの利用拡大を反映している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347172/images/bodyimage1】
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用量トレンドは機能性の強化を示唆
用量別では、推奨摂取量の25％から100％に相当する中用量グミが2025年に42.6％、998.5百万ドルで市場をリードした。
今後は、より高い有効性を持つ製品への需要が増加すると予測される。メガまたは治療用用量セグメントは、2030年までに年平均成長率15.1％で成長が見込まれており、グミが単なる軽いサプリメントではなく、本格的な栄養ソリューションとして認識されつつあることを示している。
小売の進化はデジタルと直接販売を重視
薬局およびドラッグストアは2025年に36.3％、850.2百万ドルを占め、主要な流通チャネルであった。これは消費者の信頼性とアクセスのしやすさによるものである。
欧州全体で消費者の嗜好は、より便利で楽しめる健康ソリューションへと移行しており、サプリメントの摂取方法を再定義している。多忙なライフスタイルと予防医療の重要性が高まる中、ビタミン、プロバイオティクス、特定栄養素を手軽に摂取できる形式としてグミの人気が高まっている。この動向は、製品開発、原料調達、小売戦略に大きな変化をもたらし、機能性グミを従来のサプリメントの延長ではなく、重要な成長分野へと位置付けている。
市場拡大は強い消費者採用を反映
欧州機能性グミ市場は、2020年以降の安定した成長に支えられ、2025年には約2,344.7百万ドルに達した。市場は2030年までに3,743.4百万ドルへ拡大し、さらに2035年には5,708.3百万ドルへ成長すると予測されている。
この持続的な成長は、摂取しやすく、若年層や錠剤以外の栄養補給を求める消費者など幅広い層に支持される代替サプリメント形式への一貫した移行を示している。
製品の多様化がカテゴリーの深みを拡大
本市場は複数の製品タイプに分類され、それぞれが特定の健康ニーズに対応している。その中でも、ビタミンおよびミネラルグミは2025年に35.4％、829.1百万ドルを占め、市場を主導した。これは、消費者にとっての認知度の高さと日常的な健康用途によるものである。
一方で、コラーゲングミは急速に需要を伸ばしており、2030年までに年平均成長率15.0％で最も高い成長が見込まれている。この成長は主に、肌、髪、関節の健康を目的とした内側からの美容製品への関心の高まりによるものである。
原料選好は植物由来へとシフト
欧州機能性グミ市場では、原料調達が重要な差別化要因となっている。ゼラチンベースのグミは2025年に47.3％、1,108.3百万ドルを占め、最大のシェアを維持した。
しかし、植物由来の代替品は急速に受け入れられており、2030年までに年平均成長率13.1％で成長すると見込まれている。この変化は、ヴィーガン志向、クリーンラベル志向、倫理的かつ持続可能な調達への意識の高まりによって促進されている。
消費者主導の需要が引き続き中心
個人消費者は需要の大半を占め、2025年には市場の79.7％、1,868.9百万ドルに相当した。グミは日々の健康習慣に組み込まれ、従来のサプリメント形式に取って代わりつつある。
一方、規模は小さいものの、商業用途は同期間に年平均成長率12.0％でより速い成長が予測されている。これは医療現場、ウェルネスプログラム、プライベートブランドでの利用拡大を反映している。
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用量トレンドは機能性の強化を示唆
用量別では、推奨摂取量の25％から100％に相当する中用量グミが2025年に42.6％、998.5百万ドルで市場をリードした。
今後は、より高い有効性を持つ製品への需要が増加すると予測される。メガまたは治療用用量セグメントは、2030年までに年平均成長率15.1％で成長が見込まれており、グミが単なる軽いサプリメントではなく、本格的な栄養ソリューションとして認識されつつあることを示している。
小売の進化はデジタルと直接販売を重視
薬局およびドラッグストアは2025年に36.3％、850.2百万ドルを占め、主要な流通チャネルであった。これは消費者の信頼性とアクセスのしやすさによるものである。