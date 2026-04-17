株式会社ふくいのデジタル（福井県福井市、代表取締役社長：細川 達矢）が運営するスマートフォンアプリ「ふくアプリ」（会員22.3万人※2026年3月現在）は2026年4月24日10時から、着地型（現地決済型・現地消費型）ふるさと納税機能を追加、サービスを開始しますのでお知らせいたします。 第一弾として、同県勝山市へのふるさと納税に対応いたします。勝山市にふくアプリを通じて「ふるさと納税」をすると、返礼品として勝山市内の登録店舗ですぐに使える「ふくいはぴコイン」が受け取れます。





ふくアプリ「勝山市ふるさと納税ポイント」紹介ページ

https://fukuappli.jp/hapi-coin/katsuyama-furusato-nozei/

新機能提供の背景と目的

これまでのふるさと納税は、返礼品の到着までに時間がかかったり、事前の手続きが必要だったりするケースが一般的でした。それに対して着地型ふるさと納税は、旅先や現地で、アプリを通じて寄付して域内で使えるデジタルポイントを返礼品として受け取り、すぐに飲食店や宿泊代、体験商品などの支払いに利用できます。まちの魅力を直接体験しながら、地域経済の活性化にも貢献できる新たな観光振興モデルとして注目されています。

ふくアプリは全県一区型の地域通貨プラットフォーム「ふくいはぴコイン」のほか、クーポンやスタンプラリー、インスタントウィン（即時抽選）、デジタルチケットなど観光施策に利用可能な機能を有しており、ふるさと納税機能が加わることで、自治体振興にさらに貢献できる「地域共創アプリ」として貢献してまいります。

勝山市ふるさと納税ポイント（はぴコイン）の3つのメリット

スマホで完結！その場ですぐに使える





面倒な手続きや郵送物への待ち時間はゼロです。勝山市に到着してからでも、スマホで寄付すればすぐにアプリでポイントが取得でき、その日からお食事や観光に使えます。

実質2,000円の負担で勝山を満喫！





ふるさと納税の仕組みを使うので、税金の控除が受けられます（※1）。実質2,000円の自己負担で、寄付額の最大30%分（※2）の「はぴコイン」が受け取れとってもお得です 。

※1：控除上限額の範囲内での寄付の場合

※2：返礼割合は規定に基づきます

勝山市内のたくさんのお店で使える！





飲食店や宿泊施設など、勝山市内の専用サイフ「カツヤマポケット」対象店でご利用いただけます。（一部チェーン店を除く「飲食店」「美容院・理容院」「旅館・ホテル」で利用できます）1円単位で使えるので無駄がありません。

使えるお店はこちらから検索できます。

https://shoplist.fukuappli.jp/point/katsuyama_pocket/

さまざまなシーンで利用可能

恐竜博物館のあとのランチやディナー、越前おろしそばなどの地元グルメの堪能、宿泊や日帰り温泉など、勝山市でのさまざまなシーンでご活用いただけます。

ご利用対象者

勝山市外に住民票がある方が使えます。（勝山市外であれば福井県内の他市町にお住まいの方も使用可能）また、オンラインワンストップ申請対象となっております。

寄付＆ご利用は簡単3ステップ





STEP01：アプリ登録＆サイフ作成

ふくアプリのダウンロードおよびユーザー登録を行った上で、専用サイフ「カツヤマポケット」を作成ください。

STEP02：寄付手続き

「カツヤマポケット」からふるさと納税ボタンを押し、寄付額をご確認の上で、寄付手続きをお願いします。

STEP03：お店で使う

勝山市内の対象店で「はぴコインで支払います」とお声がけいただき、お店の二次元コードを読み取って決済完了です。

株式会社ふくいのデジタルは、今回の勝山市でのサービス開始を皮切りに、本機能の導入を順次拡大してまいります。「ふくアプリ」を通じたその場ですぐに使えるふるさと納税の仕組みを福井県内全域に広げることで、県内各地へのさらなる周遊を促し、福井県全体の観光振興と地域経済の活性化に貢献してまいります。

株式会社ふくいのデジタル概要

社名：株式会社ふくいのデジタル（英語表記：Digital for Fukui co.,Ltd.）

設立：2022年9月5日

代表者：細川達矢（代表取締役社長）

所在地：〒910-0023 福井県福井市順化1丁目1番1号 福井銀行本店ビル内

事業内容：スマートフォンアプリサービス「ふくアプリ」事業／マーケティングリサーチ事業／コンサルティング事業 等

ふくアプリについて

ふくアプリは「使った人に『幸福』が訪れる」をコンセプトに、福井に暮らす人、福井を訪れる人に地域ならではのお得や情報をお届けするスマートフォンアプリとして2022年10月にローンチしました。デジタル決済、デジタルポイント、デジタルクーポン、デジタルスタンプラリー等、地域活性化施策を支援する機能をオールインワンで備えております。2023年11月からは福井県の全県一区型デジタル地域通貨「ふくい はぴコイン」を運営しております。

https://fukuappli.jp/