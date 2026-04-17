特殊化学品市場は2035年までに1兆3773億2000万米ドル規模へ拡大見通し CAGR3.54％が牽引する高付加価値化学産業の成長戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
特殊化学品市場は、2025年の9,407億2,000万米ドルから2035年には1兆3,773億2,000万米ドルへと拡大し、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.54％で成長すると予測されています。本市場は、単なる化学製品の供給ではなく、「性能」を売る産業へと進化しており、自動車、電子機器、医薬品、建設、食品といった多様な産業の付加価値を底上げする役割を担っています。特に高純度・高機能を特徴とする機能性化学品は、製品の最終品質を左右するコアコンポーネントとして位置付けられ、製造プロセスの効率化や差別化競争の鍵となっています。
高性能材料需要の爆発的拡大が市場成長を加速
市場成長の中核には、高性能材料への需要拡大があります。自動車業界では軽量化と燃費効率の向上を背景に先進ポリマーや高機能コーティングの採用が進み、エレクトロニクス分野では導電性材料や耐熱材料の重要性が増しています。また、医療機器分野では生体適合性ポリマーの需要が急増しており、製品の安全性と性能向上を同時に実現しています。こうした複数産業にまたがる需要の連鎖が、特殊化学品市場に持続的な成長ドライバーを提供しており、単一産業依存ではない強固な市場構造を形成しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/specialty-chemicals-market
規制強化と原料価格変動が企業収益を圧迫
一方で、市場は複雑な制約にも直面しています。欧州のREACH規制や米国のTSCAなどの環境・安全規制は、企業に対して膨大な試験・報告義務を課しており、コスト構造の上昇を招いています。特にREACHでは提出データの約74％が基準未達とされ、再評価や市場投入遅延の要因となっています。さらに、PFAS規制などの新たな政策動向は製品配合の見直しを強制し、サプライチェーンの不確実性を高めています。加えて、原料価格の変動や最大25％に及ぶ関税負担は、メーカーの利益率を圧迫し、競争環境を一層厳しいものにしています。
主要企業のリスト：
● BASF SE
● Bayer AG
● Dow, Inc.
● Albemarle Corporation
● Huntsman International LLC
● Sumitomo Chemical Company
● Nouryon
● Ashland LLC.
● Merck & Co., Inc.
● Henkel Ag & Co. KGAA
● Sasol Limited
● 3M
● PPG Industries Inc.
● Koninklijke DSM N.V.
● B. Fuller
建設・インフラ需要が最大の成長機会を創出
市場機会の中で特に注目されるのが建設分野です。世界の建設市場は2030年までに約8兆米ドル規模に達すると予測されており、これに伴い建設用化学品の需要が急拡大しています。シーラント、防水剤、コンクリート混和剤などは、構造物の耐久性向上やメンテナンスコスト削減に寄与し、長期的な資産価値を高める重要な役割を担います。さらに、グリーンビルディングや持続可能建材の採用が進む中で、環境性能を備えた特殊化学品への需要は一段と高まっており、この分野が市場成長の最大エンジンとなっています。
建設化学品セグメントが市場支配力を強化
製品タイプ別では、建設・インフラ用化学品が2025年時点で最大の収益シェアを占めています。都市化の進展と大規模インフラ投資の増加により、性能向上型材料の需要が急増していることが背景にあります。特に、防水・断熱・耐久性を高める製品は、建設スケジュール短縮やライフサイクルコスト削減の観点から不可欠となっており、導入が加速しています。また、環境規制の強化に伴い、低VOCや持続可能素材へのシフトが進んでおり、技術革新が競争優位性を左右する重要な要素となっています。
高性能材料需要の爆発的拡大が市場成長を加速
市場成長の中核には、高性能材料への需要拡大があります。自動車業界では軽量化と燃費効率の向上を背景に先進ポリマーや高機能コーティングの採用が進み、エレクトロニクス分野では導電性材料や耐熱材料の重要性が増しています。また、医療機器分野では生体適合性ポリマーの需要が急増しており、製品の安全性と性能向上を同時に実現しています。こうした複数産業にまたがる需要の連鎖が、特殊化学品市場に持続的な成長ドライバーを提供しており、単一産業依存ではない強固な市場構造を形成しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/specialty-chemicals-market
規制強化と原料価格変動が企業収益を圧迫
一方で、市場は複雑な制約にも直面しています。欧州のREACH規制や米国のTSCAなどの環境・安全規制は、企業に対して膨大な試験・報告義務を課しており、コスト構造の上昇を招いています。特にREACHでは提出データの約74％が基準未達とされ、再評価や市場投入遅延の要因となっています。さらに、PFAS規制などの新たな政策動向は製品配合の見直しを強制し、サプライチェーンの不確実性を高めています。加えて、原料価格の変動や最大25％に及ぶ関税負担は、メーカーの利益率を圧迫し、競争環境を一層厳しいものにしています。
主要企業のリスト：
● BASF SE
● Bayer AG
● Dow, Inc.
● Albemarle Corporation
● Huntsman International LLC
● Sumitomo Chemical Company
● Nouryon
● Ashland LLC.
● Merck & Co., Inc.
● Henkel Ag & Co. KGAA
● Sasol Limited
● 3M
● PPG Industries Inc.
● Koninklijke DSM N.V.
● B. Fuller
建設・インフラ需要が最大の成長機会を創出
市場機会の中で特に注目されるのが建設分野です。世界の建設市場は2030年までに約8兆米ドル規模に達すると予測されており、これに伴い建設用化学品の需要が急拡大しています。シーラント、防水剤、コンクリート混和剤などは、構造物の耐久性向上やメンテナンスコスト削減に寄与し、長期的な資産価値を高める重要な役割を担います。さらに、グリーンビルディングや持続可能建材の採用が進む中で、環境性能を備えた特殊化学品への需要は一段と高まっており、この分野が市場成長の最大エンジンとなっています。
建設化学品セグメントが市場支配力を強化
製品タイプ別では、建設・インフラ用化学品が2025年時点で最大の収益シェアを占めています。都市化の進展と大規模インフラ投資の増加により、性能向上型材料の需要が急増していることが背景にあります。特に、防水・断熱・耐久性を高める製品は、建設スケジュール短縮やライフサイクルコスト削減の観点から不可欠となっており、導入が加速しています。また、環境規制の強化に伴い、低VOCや持続可能素材へのシフトが進んでおり、技術革新が競争優位性を左右する重要な要素となっています。