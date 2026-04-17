印刷業界の総合展示会「JP2026・印刷DX展」が、2026年5月20日（水）～22日（金）、インテックス大阪5号館（大阪市住之江区）にて開催される。主催はJP産業展協会（作道孝行会長）。今回は記念すべき第50回の開催となる。

50回目の節目に、業界4団体のトップが一堂に

今回の目玉となるのが、5月20日（水）に行われる特別パネルディスカッションだ。 全日本印刷工業組合連合会・瀬田章弘会長、一般社団法人日本グラフィックサービス工業会・岡本泰会長、全日本製本工業組合連合会・田中眞文会長、日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会・錦山慎太郎会長--印刷関連の主要4団体の会長が同じステージに立ち、「印刷業界に今、真に求められていること」を語り合う。 「業界4団体会長の本音と覚悟を訊くーいま印刷業界に真に求められていること・その導線をどう考えるかー」 これだけの顔ぶれが一堂に会する機会は極めて少ない。デジタル化・AI活用が加速するなか、縮小が続く印刷市場でどう生き残るかという切実な問いに、各団体のトップが自らの言葉で向き合う場となる。 ファシリテーターは株式会社バリューマシーンインターナショナル取締役副社長・宮本泰夫氏が務める。定員100名。

「価値協創ってなんやねん」現場目線のセミナーも

翌5月21日（木）には、近畿地区印刷協議会主催のセミナーが開催される。 「価値協創ってなんやねん！―全印工連の施策やって、ほんまに儲かるん？-―」 登壇するのは株式会社ソウブン・ドットコム代表取締役・木村崇義氏。「価格競争から価値創造へ」という業界の掛け声に対して、「実際どうすれば儲かるのか」という現場の疑問に正面から応える内容だ。DX・AI時代に印刷会社が担える役割を、実践事例をもとに解説する。定員100名。

3日間・全14本。50回記念にふさわしいセミナー群

今回のJP展は開催50回目という節目にあたり、セミナー企画も例年以上に充実した内容となっている。3日間を通じて全14本のセミナーが組まれており、テーマはDXや生成AI活用、ビジネスモデルの転換など、現場の実務に直結するものが中心だ。第一線で活躍する企業の経営者や実務担当者が登壇し、現場感のある議論が期待されるプログラムとなっている。 各セミナーの詳細はこちらから。

https://jp-ten.jp/jp2026/7032/

全国から業界関係者が集う2日間の懇親会

展示会期間中には2日連続で懇親会も開催。会場は｢B.B.S.Event Dining｣（グランドプリンスホテル大阪ベイB1F）。メーカー・ユーザー・業界団体が垣根を越えて交流する場として、毎回注目を集めている。 懇親会① 5月20日（水）18:00～20:30 懇親会② 5月21日（木）17:30～19:30 各定員：100名（先着順）／参加費：各10,000円（税込）

【JP2026・印刷DX展 開催概要】 名称 JP2026・印刷DX展 会期 2026年5月20日（水）～22日（金） 会場 インテックス大阪5号館（大阪市住之江区南港北） 交通 大阪メトロ南港ポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩5分 入場 無料（事前登録制）

https://jp-ten.jp/