アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年4月18日（土）・19日（日）に兵庫県神戸市（TOTTEI PARK）で開催されるアウトドアイベント『OSOTO FESTIVAL vol.2』に出展いたします。 PowerArQはウェルネスケアブランド『RELAGE（リラージュ）』などと共に、製品の一部を展示予定です。 お近くの方は、是非お立ち寄りくださいませ。

■イベント概要

イベント名：OSOTO FESTIVAL vol.2 開催日程：2026年4月18日（土）～19日（日） 会場：Tottei park（兵庫県神戸市中央区新港町2-1） 入場料：無料

■ブランド概要

https://www.totteikobe.jp/event/article/25106

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ、日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも。あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/