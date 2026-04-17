体感温度をすばやくクールダウン、通勤・通学・アウトドアの暑さ対策に

L&Lライブリーライフ株式会社は、夏の猛暑対策需要の高まりを受け、送風だけでなく冷却プレートによる直接冷感機能を備えた新製品「T19 冷却プレート付きハンディファン」を発売いたします。 本製品は、従来の"風だけの携帯扇風機"とは異なり、肌にあててひんやり感じられる冷却機能を搭載。さらに、首掛け・卓上・手持ち・腰掛け・傘固定・バッグ装着など、1台で多彩な使い方ができるマルチスタイル設計を採用しました。 通勤・通学、屋外イベント、レジャー、スポーツ観戦、作業現場など、暑さが気になるあらゆるシーンで活躍する注目の夏アイテムです。 現在、発売を記念して夏先取り30％OFFキャンペーンを開催中です。数量限定・先着順のため、なくなり次第終了となります。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302038-1/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/j302505.html

"風だけでは足りない"猛暑時代の新しい暑さ対策

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302038-1/

近年、日本の夏は記録的な高温が続き、熱中症対策への意識が高まっています。 ハンディファン市場も拡大する一方で、ユーザーからは、 * 風だけではぬるく感じる * 炎天下では涼しさが足りない * 手で持つと荷物になる * 使用シーンが限られる * すぐ充電切れになる といった声も増えています。 こうした課題に応えるため、同社は「送風＋冷却＋多用途」を兼ね備えた新モデルT19を開発しました。

製品特長

冷却プレート搭載で瞬間ひんやり 肌にあてて直接クールダウン

T19最大の特長は、送風に加えて冷却プレートを搭載している点です。 首元・手首・頬・腕など、熱を感じやすい部分にあてることで、直接冷感を得られ、暑さによる不快感をすばやく軽減します。 風だけでは物足りない真夏の屋外でも、体感的な涼しさをサポートします。

冷却面積が広く、効率よくクールダウン

冷却部分は広めの設計を採用。接触面積が広いため、より効率的に熱を逃がしやすく、短時間でひんやり感を得られます。 通勤前、駅のホーム、信号待ち、屋外イベントの待機時間などにも便利です。

1台8役のマルチスタイル設計

使用シーンに合わせて、さまざまなスタイルで活用できます。 * 首掛けファン * 手持ちファン * 卓上ファン * 腰掛けファン * 傘取り付けファン * バッグ・衣類装着ファン 両手を空けたい移動時や作業中にも使いやすく、日常からアウトドアまで幅広く対応します。

360°回転クリップ・どこでも固定OK

高性能クリップは360°回転＆角度調整が可能。 日傘・ベビーカー・デスク・バッグなど、あらゆる場所にしっかり固定。 風向きをピンポイントで調整できるため、無駄なく効率よく涼しさを届けます。ズレにくい設計で屋外でも安心使用。

多段階風量調整で好みの涼しさに

風量は複数段階で調整可能。 やさしい微風からしっかり強風まで、気温やシーンに応じて使い分けられます。室内では静かに、屋外ではパワフルに使える実用設計です。

4000mAh大容量バッテリー搭載

4000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続使用に対応。 通勤・通学はもちろん、外出先や旅行、フェス、キャンプなど、充電しづらいシーンでも安心です。

こんなシーンにおすすめ

* 真夏の通勤・通学 * 屋外イベント・ライブ待機列 * スポーツ観戦 * キャンプ・BBQ・レジャー * ベビーカーや散歩時 * ガーデニング・現場作業 * フェス・花火大会・テーマパーク ---

商品概要

商品名：T19 冷却プレート付きハンディファン バッテリー容量：4000mAh 主な機能：送風／冷却プレート／多段階風量調整 使用方式：首掛け／手持ち／卓上／腰掛け／傘固定／クリップ装着 充電方式：USB充電式 用途：暑さ対策・熱中症対策・携帯扇風機

夏先取り30％OFF開催中。数量限定・先着順でお得に購入できる特別キャンペーン実施

新発売を記念し、期間限定で30％OFFの特別セールを開催しております。 数量限定 先着順販売 在庫がなくなり次第終了 今年の夏を快適に過ごす準備として、早めの購入がおすすめです。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302038-1/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/j302505.html ライブリーライフ株式会社は今後も、季節家電・生活家電分野において、快適な暮らしをサポートする製品開発を進めてまいります。 今年の夏は、"風だけじゃない"。冷やして涼む、新しい携帯ファン体験をT19で。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/