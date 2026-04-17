SAUNA TOKYO AKASAKA株式会社(所在地：東京都港区赤坂3丁目13-4)は、新ブランド「毎日サウナ東京」の1号店として、「毎日サウナ東京 幕張店」を千葉・幕張エリアに2026年5月1日(金)にオープンいたします。





外観





本施設は、サウナ東京が持つ“テーマパークのような高揚感ある体験”と、毎日サウナが提供する“極上な薪サウナの心地よさ”を融合した新業態です。

サウナ東京が追求してきた“様々なサウナ体験”と毎日サウナが培ってきた高品質な薪サウナの最高到達点で、“最高品質のサウナが日常になる”という新たな価値を創出します。









■「毎日サウナ東京 幕張店」の特長

【特長1】5つのサウナ室で、その日の体調や好みに応じた選択が可能

「毎日サウナ東京 幕張店」には、熱源や温度帯、過ごし方の異なる5つのサウナ室を備えています。





・薪火サウナ

薪ストーブを採用しており、最大34名が着座可能な大空間で、薪ならではの自然なやわらかな熱を体感できます。





薪火サウナ





・ケロ蒸喜乱舞サウナ

フィンランド産ケロ材を使用した、20名以上を収容できるサウナ。日本最速導入となる未公開の新型ストーブを設置し、オートロウリュに加えてセルフロウリュも可能となっております。





ケロ蒸喜乱舞サウナ





・薬草戸棚蒸風呂サウナ

江戸時代から伝わる戸棚風呂の考え方を現代的に再構築したもので、湯と蒸気の両方から身体を温めます。





・瞑想マグマ蒸気サウナ

濃密な蒸気と包み込む熱によって、自分の内側に意識を向けやすい設計です。





瞑想マグマ蒸気サウナ





・令和遠赤サウナ

GSVガスヒーターによる遠赤外線の働きで、70～80℃の中温域でもしっかりと発汗を促します。





低温から高温まで、また薪・電気・ガスと異なる熱源を一施設で選べる構成が特長です。









【特長2】3種類の水風呂で、温度・水質・深さの違いを選べる設計

水風呂は3種類を用意しました。





・天然水の滝

地下深層から汲み上げた飲料可能な高品質な天然地下水を掛け流す設計となっており、水質そのものを体感価値に変える仕様です。滝から流れ落ちる水が頭上から全身を包み込みます。





・冷水(水深90cm)

水温15度前後に設定された軟水が、しっかりかつ心地よくからだを冷やします。水深90cmあることで、全身を一気に冷却でき、強い爽快感と没入感のあるクールダウンが可能です。





・涼水(水深60cm)

水温22度に設定されており、軟水がバイブラにより柔らかく体を包み込みます。初心者でも入りやすい設定で、体への負担をおさえながら長く水風呂を楽しめます。





温度の違いだけでなく、水質の違い、深さの違いも楽しんでいただける構成としました。





水風呂





【特長3】3種の大きな湯の浴槽を備え、お風呂の充実にも注力しました。

スーパー銭湯並みの大きなお風呂を設置し、お風呂だけでも楽しんでいただける施設にしております。





・特濃炭酸泉

縦5.6メートル×横7.4メートルの圧巻の広さ、低めの温度でも芯まで温まりやすい設計です。微細な炭酸が全身を包み込み、湯上がり後も温かさが持続しやすいことが特長です。





・ジェットバス

全身を包み込む圧が、深部の疲労をほぐしていきます。単なる水圧ではなく、水流と気泡の相乗効果によってより深く、より広く、筋肉へアプローチしてくれます。





・美泡の湯

無数のミクロの泡が肌をやさしく包み込む、極上のリラクゼーションです。

数百万の気泡によるマッサージ効果、毛穴の汚れを落とす洗浄効果、まろやかな湯質による温熱効果で、身体を芯から温め、湯上がり後も温かさが持続します。





お風呂





【特長4】約70席のととのいスペースとドリンクカウンターでととのい難民を撲滅。

休憩する環境にもこだわり、内気浴と外気浴の双方に対応したイス・ベッド合計約70席のととのいスペースを用意しています。席数を大きく確保することで、混雑時でも休める場所を見つけやすくし、滞在全体の快適性を高めます。





さらに、ととのいエリア内にドリンクカウンターを併設しました。水分補給のための移動負担を減らし、サウナから休息までの流れを分断しにくい導線設計としています。サウナ文化が持つ人とのつながりを大切にしながらも、それぞれが自分のペースで過ごせる空間を目指しました。





内気浴





■施設概要

施設名 ：毎日サウナ東京 幕張店

所在地 ：千葉県千葉市美浜区幕張西2丁目1-4

アクセス ：JR幕張本郷駅から徒歩15分

店舗駐車場210台(共同駐車場)／駐輪場あり

オープン ：2026年5月1日(金)

営業時間 ：24時間営業

※一部設備はメンテナンス・清掃のため

利用できない時間帯があります。

設備 ：サウナ室5室、水風呂3種、風呂3種、

ととのいスペース約70席、ドリンクカウンター併設









■会社概要

社名 ：SAUNA TOKYO AKASAKA株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂3丁目13-4

事業内容：温浴施設の運営

URL ：https://sauna-tokyo.jp/









【一般の方向けのお問い合わせ先】

SAUNA TOKYO AKASAKA株式会社

TEL ： 03-5544-8478

MAIL： info@sauna-tokyo.jp