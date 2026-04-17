GETPAIRR（ゲットペアー）は、車内での接続体験を拡張するアダプター「GetPairr Mirror Cast」をAmazon.co.jpにて特別価格で販売中です。 本製品は、純正有線CarPlay搭載車のUSBポートに接続することで、 Wireless CarPlayとスマートフォン画面のワイヤレス投影を1台で実現。 ナビや音楽、通話といった日常操作に加え、動画視聴や画面表示まで、 車内での使い方を大きく広げます。

■ ナビ操作も、音声でスムーズに

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW

音声アシスタントに対応し、「Hey Siri」と話しかけるだけで操作が可能。 目的地検索や音楽再生、通話などを音声でコントロールできるため、 運転中でも画面に触れることなく操作でき、スムーズなドライブをサポートします。

■ 有線CarPlayをワイヤレス化、乗るだけで接続

純正の有線CarPlayをそのままワイヤレス化。 USBポートに挿すだけで使用でき、複雑な設定は不要です。 初回ペアリング後はエンジン始動と同時に自動接続され、 毎回のケーブル接続の手間を減らし、日常の操作をよりスムーズにします。

■ スマートフォンの画面を、そのまま車内へ

スマートフォンの画面を車載ディスプレイにワイヤレス投影し、 YouTubeや動画コンテンツ、写真、ナビアプリなどを大画面で表示可能。 車内でも、普段スマートフォンで行っている操作をそのまま再現できます。 ※ミラーリング機能はiPhone 15以降、またはDP Alt Mode対応Androidスマートフォンに対応 ※iPhone 16E／iPhone 17E／iPhone 17 Airは非対応となります。

■ シーンに応じて使い分けられる設計

CarPlayモードとミラーリングモードはワンタップで簡単に切替可能。 複雑な操作は不要で、直感的に使い分けることができます。 走行中はナビゲーションや音楽再生、通話などをCarPlayでスムーズに操作し、 休憩時や待機中にはミラーリング機能で動画や写真、アプリ画面を表示するなど、 シーンに応じた使い分けが可能です。 ひとつの機能に縛られることなく、 状況に合わせて最適な使い方ができることで、車内での過ごし方の幅が大きく広がります。

■ コンパクト設計で、車内もすっきり

コンパクトなボディ設計により、車内スペースを圧迫せず、 配線も最小限に抑えてすっきりとした環境を維持できます。 さらに、スマートフォンの充電にも対応しており、 動画再生中でもバッテリー残量を気にせず使用可能です。

■ 商品概要

▪ 対応車種：純正有線CarPlay搭載車 ▪ 対応スマートフォン：iPhone 15以降（iOS10以上）／Android（Android11以上）DP Alt Mode対応 ▪ 接続方式：Bluetooth＋Wi-Fi ▪ 技適認証取得済み（R220-JP7656） ▪ OTAアップデート対応

■ 販売情報

GetPairr Mirror Castは、現在Amazon.co.jpにて特別価格で販売中です。 CarPlayとミラーリングを1台で使いたいユーザーに向けたモデルとして、 現在、導入しやすい価格で提供中（特別価格9,999円）。

■ 車内体験の新しい選択肢として

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW

GetPairr Mirror Castは、 ナビ・音楽・通話に加え、動画やスマートフォン画面の活用まで可能にする車載アダプターです。 移動中だけでなく、待機時間や同乗者との時間など、 車内での過ごし方そのものを広げる新しい選択肢として提案します。