自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年5月14日（木）、「いま求められる運行管理のかたちとは～時代に即したクラウド管理・自動点呼のご提案～」と題したオンラインセミナーを無料開催いたします。

人手不足・法対応・業務負荷--現場の悩みをどう乗り越えるか

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260514seminar

2024年問題以降、変化が進む運送業界。 現場で起きている課題の本質と、これから求められる運行管理のあり方とは？ DX化の推進による新たな運行管理の考え方を具体的に解説します。

こんな課題をお持ちでしょうか

✅対応を進めても、現場の業務負担や手間が増えている ✅紙や属人管理によるミス・確認漏れに不安がある ✅DX化の必要性は感じるが、何から始めるべきか分からない ～主な対象者～ ・運行管理業務の効率化や負担軽減を進めたい方 ・点呼・運行管理のDX化やクラウド化を検討している方 ・業界の変化に対応し、運行管理体制を見直したい方

セミナー概要

開催日時：2026年5月14日(木) 10:30～11:30 開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です） 参加費用：無料 【内容】 ・運送業界の構造変化の加速 ・変化の中で顕在化する現場での課題 ・点呼・運行管理のDX化によるメリット ・本日のまとめ スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260514seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。 ■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/