── Artemis II打ち上げで高まる宇宙開発熱──＜はやぶさ2、月面住宅、JALの宇宙旅行から最新の宇宙太陽光発電まで約250社が集結＞異業種参入で急拡大する宇宙ビジネスの最前線！

RX Japan合同会社

NASAの有人月ミッション「Artemis II」の打ち上げ成功を受け、月・宇宙開発への関心が改めて高まるなか、宇宙産業は今、防災・通信・インフラと結びつき、建設、住宅、航空、旅行など異業種からの参入が相次ぐ「社会実装」のフェーズへと突入。これまで培ってきた高度なサプライチェーンや技術者・研究者の力を最大限に活かせる次世代産業として「宇宙ビジネス」が注目を集めています。

こうした背景の中、RX Japan合同会社は、宇宙ビジネスの裾野を広げ、日本発の宇宙企業の創出を支援すべく、2026年5月27日(水)～29日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて「第3回 SPEXA（スぺクサ） -【国際】宇宙ビジネス展 -」を開催いたします。

初回の約4倍となる約250社が出展する本展では、「はやぶさ2」や「MMX火星衛星探査機」といった展示に加え、ハウスメーカーによる「月面住宅用タイル」など月面インフラを整えることで月面で生活することに挑戦する企業、そして航空・旅行会社が提案する「宇宙旅行」などの最新展示が揃います。さらに、ダンボール製ドーム内での映像投影や、宇宙用太陽光発電の実機展示など、近未来的な展示・体験コンテンツも多数ご用意しております。

宇宙ビジネスの“今”と“未来”、そして日本の新たな成長産業の可能性を一度に体験できる機会です。ぜひご来場ください。

開催概要

日 時：2026年5月27日(水)～29日(金) 10:00～17:00

場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３丁目１１－１）

主 催：RX Japan合同会社

後 援：内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 宇宙開発フォーラム実行委員会 Ase-Lab.

出展社数：約250社（予定）

公式HP： https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

※掲載の内容は予定であり、開催時には変更となる場合がございます。

同時開催のカンファレンスも充実（一部抜粋）

※敬称略。講演数・都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合もございます。

宇宙ビジネスに直結するカンファレンスを40以上開催します。

会場風景

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp/register.html)よりご登録ください