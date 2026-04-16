「NU Festival 2026」初開催決定。日本発、世界最先端の音楽とアートのフェスティバルが誕生！想像の次をいく創造。新しい体験がここに。

一般社団法人 ネクストユニティ「NU Festival 2026」日本発、世界最先端の音楽とアートのフェスティバルが誕生！

Next（次の） × New（新たな） × Unity（共創・調和） を生み出していく、まったく新しい都市型フェスティバル「NU Festival」が誕生します。

6月26日（金）～28日（日）の3日間、駅と街が一体となり新たな文化を生み続ける国内最大級の街

「TAKANAWA GATEWAY CITY」を舞台に初開催決定。街全体を音楽とアートの体験空間へと変えます。

「NU Festival」は、音楽／アート／テクノロジーが交わり、都市全体を舞台に新しい表現と体験を生み出すフェスティバルです。さまざまなクリエイターが出会い、これまでにないアイデアや表現が生まれ、音楽やアートは空間やテクノロジーと組み合わさることでさらに拡張していきます。そうした“生まれる瞬間”を体験として届け、アジアを代表するカルチャーの発信拠点を目指します。

TAKANAWA GATEWAY CITYの様々なファシリティが連動し、街全体がひとつの会場となる。

まさに東京らしい都市型フェスティバルです。

TAKANAWA GATEWAY Convention Center内「LINKPILLAR Hall」をSonarとのコラボレーションによるLIVE & DJのメイン会場「NU Live」とし、今年3月にオープンした文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）では最先端テクノロジーやアートの体験コンテンツ「NU Art」を実施。

「高輪ゲートウェイ駅構内・南改札外3Fテラス」ではJ-WAVEとコラボレーションによる「NU Station」、高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では「NU Park」を実施するなど、4つのコンセプトで構成される都市回遊型のフェスティバルとして多層的な体験を提供します。

想像の次をいく創造。新しい体験がここに。「NU Festival 2026」NU Live ステージイメージSonarとのコラボレーションによる「NU Live」のラインナップを一挙発表！ 今後も追加アーティストを予定しています。

国内外アーティストが、アンビエント／エレクトロニカ／ベースミュージックまで、ジャンルを横断する実験的なパフォーマンスを披露。

さらに、高品質のサウンドシステムとライティング、そして革新的なセンターステージによって、来場者をかつてない没入体験へと誘います。

「NU Festival」は、スペイン・バルセロナで1994年にスタートした音楽／イノベーション／クリエイティビティが融合する世界的に有名な国際フェスティバル「Sonar（ソナー）」をコラボレーターに迎え、世界で注目を集める最先端の音楽やアートを時差なく東京へ届けます。

Actress (DJ)

UKエレクトロニックミュージック界の重要人物。複雑なリズムとテクスチャを操る独自の実験的アプローチで、リスナーを深い音響体験へと誘う。

Actress & Suzanne Ciani present Concrete Waves [LIVE]

UK電子音楽の異才とシンセサイザー界の生ける伝説による初コラボ。話題の共作アルバム『Concrete Waves』を携え、具象音楽の新たな地平を切り拓く、本フェス最大の目玉となるパフォーマンスを本邦初公開。

COLA REN

中国・広州を拠点に活動するプロデューサー／DJ。複雑なリズムの中に、ジャズやアンビエント、ダブの要素を自在に溶け込ませるその卓越したセンスは、聴き手を未知の情景へと誘う。

DAITO MANABE [LIVE]

日本を代表するメディアアーティスト。最新テクノロジーと身体性を融合させた、視覚と聴覚を揺さぶる圧倒的なライブに注目。

DJ KRUSH

世界中の音楽シーンに多大な影響を与え続ける伝説的DJ。独自のビートメイキングと精神性が融合した重厚なサウンドで、国内外の幅広い層を魅了する。

Grandbrothers [LIVE]

クラシックの優雅さと電子音楽の躍動感を融合させた、目にも耳にも鮮やかな唯一無二のデュオが待望の初来日。今回の公演ではカワイピアノのフラッグシップモデルShigeru Kawai SK-5を使用し、自作のメカニカルな装置とともに未知の音響体験を創り出す。

Nathan Fake [LIVE]

名門Border Communityから登場して以来、緻密なメロディとエモーショナルなビートで、世界のダンスミュージックシーンを牽引し続けるアイコン。

Sakura Tsuruta [LIVE]

音楽プロデューサー / ライブアクト / DJ / 教育者、そしてアクティビストとして、国内外の電子音楽シーンにおいて、従来のアーティストの枠を超え、多角的な役割を体現している。ダークで壮大なリズムと、しなやかで幻想的なメロディーの融合により、リスナーを魅了し、さらなる期待を抱かせる。

SAPPHIRE SLOWS

東京在住のプロデューサー、DJ、ライブパフォーマー。2011年のデビュー後、瞬く間に世界中のアンダーグラウンド・シーンから注目を集め、世界各国へのツアーに加え、Red Bull Music Academyへの参加、ロンドンのRinse FMのレジデントなどを経て精力的に活動。

Two Shell

現代のエレクトロニックミュージックシーンで最も謎に包まれ、かつ熱狂的な支持を集めるデュオ。新曲『Smile』が話題沸騰中。現代シーンで最もミステリアスなデュオが、2026年のダンスミュージックの最前線を提示する。

William Basinski "Passing the cup of sorrows” [LIVE]

アンビエントミュージックの巨匠。ノスタルジーと崩壊の美学が交錯するその音楽性は、坂本龍一とも共鳴する深い精神性を宿し、アート層の関心を引きつける。『Passing the cup of sorrows』は近年の活動を象徴する重要なテーマであり、今回のグランドピアノ(Shigeru Kawai SK-5)によるパフォーマンスは世界初披露となる。

鏡民 / Kyomi

東京最深部のさらに奥、最もドープかつ音楽的なダンスシーンを拠点に、全国津々浦々、様々な場所で活動するDJ。ジャンルの枠におさまらないエクスペリメンタルな選曲は、空間と自身の感覚を震わせ、実験的かつ快楽的なセットとしてダンスフロアに紡ぎ出される。

みんなのきもち / Minna-no-Kimochi (Downtempo Set)

自由な発想と圧倒的な熱量で日本のユースカルチャーに衝撃を与えるコレクティブ。今回は普段のパフォーマンスでは見ることのできない「ダウンテンポセット」を披露する。ただ速いだけではない、彼らの音楽的バックグラウンドの深さを証明する一夜限りのセットは必見。

冥丁 / MEITEI [LIVE]

“自明でありながらも幽微な存在として漂う日本”（誰もが感じる言葉では言い表せない繊細な日本）の印象を「失日本」と名付け、日本を主題とした独自の音楽表現を展開するアーティスト。現代的なサウンドテクニックと日本古来の印象を融合させた、私的でコンセプチュアルな音楽表現を特徴とする。

2026年6月26日(金)、27日(土)、28日(日) Sonarをコラボレーターに迎え、世界水準のプログラムの数々がTAKANAWA GATEWAY CITYに集結。4つの会場、4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。

TAKANAWA GATEWAY Convention Center内「LINKPILLAR Hall」のLIVE & DJステージで「NU Live」のほか、MoN Takanawaでは、実験的なクリエイティブ空間「Box300」で、未来の音楽／アート／テクノロジーを体験・探求する展示「NU Art」を「Sonar+D」とのコラボレーションにより開催。

さらに、MoN Takanawaの約100畳の畳スペース「Tatami」では、六本木・西麻布エリアの伝説的カルチャースペースとして語り継がれる「SuperDeluxe」によるキュレーションのもと、ライブやトークなどを展開。さまざまな体験コンテンツが「NU Art」で繰り広げられます。

山手線を見下ろす「高輪ゲートウェイ駅構内・南改札外3Fテラス」では、3日間にわたり「J-WAVE」とのコラボレーションイベント「NU Station」を展開。駅空間での非日常的な DJ ライブなどをお楽しみいただけます。

さらに、高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では、屋外ならではの開放感を味わえるライブイベント「NU Park」を展開。

いずれのプログラムも「想像の次をいく新しい体験」があなたを待っています。

開 催 概 要

名 称：

NU Festival 2026

日 時：

2026年6月26日（金）12:00-22:30

2026年6月27日（土）12:00-23:00

2026年6月28日（日）12:00-23:00

※各プログラムごとに実施時間は異なります。

会 場：

TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall

MoN Takanawa: The Museum of Narratives (Box300 / Tatami)

高輪ゲートウェイ駅構内・南改札外3Fテラス

高輪ゲートウェイ駅前Gateway Park

出 演 (A to Z)：

Actress (DJ)

Actress & Suzanne Ciani present Concrete Waves [LIVE]

COLA REN

DAITO MANABE [LIVE]

DJ KRUSH

Grandbrothers [LIVE]

Nathan Fake [LIVE]

Sakura Tsuruta [LIVE]

SAPPHIRE SLOWS

Two Shell

William Basinski “Passing the cup of sorrows” [LIVE]

鏡民 / Kyomi

みんなのきもち / Minna-no-Kimochi (Downtempo Set)

冥丁 / MEITEI [LIVE]

主 催：

NU Festival 実行委員会

後 援：

J-WAVE

協 力：

株式会社 河合楽器製作所

オフィシャルサイト：

https://nufestival.jp/

https://www.instagram.com/nu_fes_tokyo/

https://x.com/nu_fes_tokyo

※4月16日(木)17時公開予定です。

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料 金

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＜ローソンチケット先行 4月16日発売＞

2 Days Early Bird (6/27 & 28) \12,000

https://l-tike.com/nufestival/

＜各プレイガイド 4月28日発売＞

1 Day (6/27) \9,000

1 Day (6/28) \9,000

2 Days (6/27 & 28) \15,000

1 Day Under 23 (6/27) \5,000

1 Day Under 23 (6/28) \5,000

備 考：

※本フェスティバルは6月26日（金）、27日（土）、28日（日）の3日間開催されます。

※6月26日（金）はMoN Takanawa (Box300 / Tatami)で入場無料のプログラムを実施。6月27日（土）、28日（日）のTAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR HallとMoN Takanawa (Box300 / Tatami)は有料です。高輪ゲートウェイ駅構内・南改札外3FテラスおよびGateway Parkのプログラムは3日間無料です。

注意事項：

※規定枚数に達した場合、当日券の販売はございません。

※ご入場の際にIDチェックを行います。写真付き身分証明書をご持参ください。

※中学生以下は入場無料です。ただし、保護者同伴に限ります。

※Under 23（23歳以下）チケットをご購入の方は、ご入場時に身分証明書の確認を行います。身分証明書をご提示いただけない場合は、当日料金との差額をお支払いいただきます。