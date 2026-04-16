小橋建太の熱き魂を継承する選手達が激闘！上谷沙弥、拳王、棚橋弘至が参戦するFortune Dream 11 をCS放送日テレジータスにて4/27(月)よる9時より 独占放送！

株式会社ＣＳ日本前回大会の様子(C)FortuneKK

“絶対王者”小橋建太プロデュース大会 Fortune Dream。

団体の垣根を越え、小橋から選ばれし、熱き魂を継承する選手達がリングで激闘を繰り広げる。

第11回大会のみどころは、恒例の小橋のトークバトル。

その相手に今年1月引退した新日本プロレス社長の棚橋弘至が電撃参戦！“100年に一人の逸材”といわれ、長年にわたり日本のプロレス界を牽引してきた棚橋。

小橋と棚橋は2000年代にGHCタッグ王座を巡る戦いも繰り広げた過去を持つ。その両者がリング上でどんなトークバトルを展開するのか！？

オープニングマッチでは全日本プロレスとOSWのダブル所属選手で、デビューから1年4か月の25歳、期待の小藤将太がベテラン鈴木鼓太郎に胸を借りる。

また、今やFortune Dreamの常連となっている鈴木みのるとウナギ・サヤカがタッグを組む試合も！2人の連係プレーはあるのか！？

セミファイナルでは女子選手による超豪華３WAYマッチが実現！2025年のプロレス大賞MVPを受賞したスターダムの上谷沙弥、2024年のプロレス大賞女子MVPのSareee、さらにはセンダイガールズの橋本千紘。特別立会人には里村明衣子、というラインナップ。

そして、メインイベントでは、前回シングルで戦った秋山準と小田嶋大樹がタッグを結成し、Fortune Dream初登場となるノアの拳王らと6人タッグを行う。その拳王のパートナーには、かつて大会プロデューサー小橋の付き人だった谷口周平がつとめる。小橋が今大会で最も期待を込めて送り出すのが谷口。谷口はその期待に応えるファイトをみせられるのか？

小橋建太の熱き魂を受け継ぐ選手たちが、今年も後楽園ホールで熱き戦いを繰り広げる「Fortune Dream 11」をCS放送日テレジータスにて4/27(月)よる9時より放送いたします！

＜全対戦カード＞

◆第1試合

小藤将太（OSW/全日本プロレス）vs鈴木鼓太郎（GLEAT）

◆第2試合

大門寺崇（ランズエンド）＆三原一晃vs納谷幸男（DDTプロレスリング）＆吉田和正（大日本プロレス）

◆第3試合

日高郁人（ショーンキャプチャー）＆青木いつ希（ショーンキャプチャー）vs鈴木みのる＆ウナギ・サヤカ

◆第4試合～ Fortune Dream 11 Special Talk Battle ～

小橋建太（Fortune KK）vs棚橋弘至（新日本プロレス）

◆セミファイナル ３WAYマッチ

上谷沙弥（スターダム）vs Sareee vs橋本千紘（センダイガールズ）

※特別立会人：里村明衣子（センダイガールズ）

◆メインイベント

拳王（プロレスリング・ノア）＆谷口周平（プロレスリング・ノア）＆タイタス・アレクサンダー

vs秋山 準（DDTプロレスリング）＆清宮海斗（プロレスリング・ノア）＆小田嶋大樹（プロレスリング・ノア）

＜放送日程＞

“絶対王者”小橋建太プロデュースFortune Dream11

4月27日(月) 21:００～ VTR

※放送時間/放送内容変更の可能性あり

【大会プロデューサー】小橋建太

【ゲスト】里村明衣子

【解説】佐久間一彦

【実況】平川健太郎（日本テレビアナウンサー）、住岡佑樹（日本テレビアナウンサー）、岩崎 陽（日本テレビアナウンサー）

◆「“絶対王者”小橋建太プロデュースFortune Dream11」番組ページ

https://www.gtasu.com/prowrestling/fortunedream/

（日テレジータス 公式WEBサイト）

◆視聴方法

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

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