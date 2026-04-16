【アロフト東京銀座】初の屋上ドッグランを公開

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座（東京都中央区銀座6-14-3、総支配人 藤原邦継）は、2026年4月21日（火）より、銀座エリア新感覚スポットとなる“屋上ドッグラン併設型ビアガーデン”「DOG RUN & BBQ Beer Garden」を期間限定で開催いたします。

屋上に開設する新ドッグランには、Yogibo（ヨギボー）独自のファブリックとビーズで作られたわんちゃん用の贅沢なベッド「Doggybo（ドギボー）」を導入。夕方以降はWeber(R)と連携した本格バーベキューをご用意し、昼はドッグラン、夜はバーベキュー、わんちゃんと一緒でも、そうでなくても楽しめる都市型アウトドア体験を提供します。

屋上ドッグラン（イメージ）

■ 昼はDoggyboと過ごす天空のドッグラン

銀座の空の下、わんちゃんと同じ高さでくつろぐ、やわらかな昼の時間を。

屋上ドッグランには、Yogibo 独自のファブリックとビーズで作られたわんちゃん用の贅沢なベッド「Doggybo」を配置。チェアと並んだレイアウトが自然な距離感を生み、愛犬と寄り添いながら過ごせる空間をつくります。

ランチタイムには、館内ダイニングで人気のサラダ＆デリを詰め合わせたGrab & Goランチボックスを屋上でお召し上がりいただけます。

わんちゃんが自由に遊び、飼い主はゆったりくつろぎ、ランチを楽しむ--“走る・寄り添う・食べる” がひとつになる軽やかな昼の過ごし方を提案します。

屋上ドッグラン（イメージ）Grab & Goランチボックス（イメージ）

■ 夜は Weber の本格バーベキュー。わんちゃん同伴は1日1組限定の特別エリアで

夕方からは、世界トップクラスのグリルブランドWeber(R)と連携した本格バーベキューを提供。蓋を閉じて焼き上げる本格スタイルで、素材の旨味を逃さず香ばしいスモークをまとわせます。

わんちゃんと一緒に食事を楽しめるのは、1日1組限定の特別エリアのみ。

銀座の夜景と炭火のあたたかな灯りに包まれながら、家族みんなで“都市のプレミアムバーベキュー”をお楽しみいただけます。

■ アートと遊び心に満ちた空間

Roof Dogs には、わんちゃんとの時間を豊かにするための仕掛けが随所に広がります。

“芝のやわらかな感触”／COOOL Turf(R)

天然芝の質感にこだわる株式会社COOOLによる人工芝を採用。高いクッション性と熱を持ちにくい特性で、真夏でも安心して遊べる環境を叶え、わんちゃんとご家族の快適なひとときを支えます。

“食の安心と体験”／ナチュラルペットフードshop

国産・無添加にこだわる株式会社ペットネクストのヒューマングレード品質のドッグフードを、バーベキューご予約のわんちゃんにご提供。“美味しさと健康の両立”を大切にするブランドならではの体験をお届けします。

“風を感じるくつろぎ”／LA SIESTA HAMMOCK JAPAN

ドイツ発ハンモックブランド・LA SIESTA による特別な設え。包まれるような心地よさの中、わんちゃんと同じ目線で時間を共有し、屋上ならではの開放感をより深く味わえます。

“空を彩るアート”／犬服 kimonoyasuda

ドッグウェアクリエイター(R)︎Yumiko氏によるハンドメイド作品がスカイギャラリーを彩ります。アロフトらしい色彩と遊び心が、Roof Dogs の空間体験にアクセントを添えます。

わんちゃんと一緒でも、そうでなくても。

都心を忘れる屋上時間を、アロフト東京銀座で。

■ 「DOG RUN & BBQ Beer Garden」開催概要

- 会場：アロフト東京銀座 ルーフトップバー「Roof Dogs」（東京都中央区銀座6-14-3）- 開催期間：2026年4月21日（火）～ 冬季休業まで- ドッグラン

平日：11:00～17:00（Grab & Goランチは11：30～15：30の提供）

土日祝：11:00～17:00（Grab & Goランチは11：30～16：30の提供）

※悪天候時クローズ

- バーベキュー／スナック

平日：18:00～23:00

土日祝：15:00～23:00

※悪天候時クローズ

※バーベキューは18:00からのご予約

※わんちゃん同伴は 1日1組限定エリア（要予約）、1グループ2匹まで同伴可能

- 料金：

Grab & Go ランチ 1,500円（税込）～

ホットドッグ各種 1,100（税込）円～ ※定番のホットドッグは、ご予約のない一般のお客様もその場でお買い求めいただけます。

わんちゃん用ご飯（ビーフorチキン） 700円（税込）～

わんちゃん誕生日ケーキ 1,800円（税込）～ ※事前予約制

バーベキュースタンダードプラン 6,700円（税込）～

【Doggyboについて】

「Doggybo（ドギボー）」は、世界中で愛される“魔法のソファ”Yogibo（ヨギボー）の心地よさを、大切な家族であるわんちゃんにもお届けするために誕生したプレミアムペットベッドです。

Yogibo独自の高度な技術で作られた、伸縮性の高いカバーと、非常に粒子の細かいオリジナルビーズを使用。わんちゃんの体形に合わせて自在に形状が変化し、まるで雲の上に浮いているようなフィット感で、優しく体を包み込みます。

体圧分散に優れているため、わんちゃんの足腰への負担を軽減し、どんな姿勢でも理想的なリラックスポジションをキープします。また、カバーは取り外して洗濯機で丸洗い可能なため、屋外イベントやアクティブなシーンでも、常に清潔で快適な状態を保つことができます。「快適すぎて動けなくなる」至福の座り心地を、ぜひ愛犬と一緒にご体験ください。

【Weber(R)（ウェーバー）について】

1952年にアメリカ・シカゴで創立した世界有数のBBQグリルブランドです。創業者であるGeorge Stephen（ジョージ・スティーブン）は「人々に美味しいBBQを食べてもらいたい」という想いをもとに、炭を使ったオリジナルケトルを発明し、BBQ文化に革命を起こしました。その後も数十年にわたり、グリル調理の技術と機能をより高め、グリルの可能性を広げ、長持ちし使いやすいように細部までこだわり設計された革新的な製品を提供し続けています。Weberは、チャコール、ガス、ペレット、電気グリル、スモーカーなどのBBQグリルとアクセサリー、サービス、体験を78カ国の何百万人もの情熱的なコミュニティに提供しています。

【アロフトホテルについて】

音楽やアートを愛する人のためのブランド、アロフトホテルは、現在世界で29の国と地域に230軒以上のライフスタイルホテルを展開しています。アロフトは、「Different. By Design.」というブランドフィロソフィを持ち、個性、色、音楽へのこだわり、そしてそれらが生み出す文化を、情報感度の高い次世代の旅行者に向けて発信しています。中でも注目を集めているのは、ホテルの中での活気溢れるソーシャルシーンや、新進気鋭のアーティストをフィーチャーするシグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」。アロフトならではのW XYZ(R) Bar、Re:MIX(SM)ラウンジ、テイクアウトのRe:Fuel by Aloft(SM)などのサービスについての詳細はhttps://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。(https://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

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