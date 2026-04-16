【奈良市】「ソウルドアウト株式会社」の立地が決定

奈良市役所

奈良市では、企業の集積及び雇用機会の増大を図ることによる本市産業の活性化を目的に企業誘致に取り組んでいます。

この度、市の誘致に関する補助金（サテライトオフィス等設置推進補助金）の助成対象企業として「ソウルドアウト株式会社」の立地が決定しました。

市は地域の経済振興と雇用創出を目的に、4月15日にソウルドアウト株式会社と立地

協定を締結しましたのでお知らせします。

また、4月10日に奈良商工会議所で開催された同社主催の「奈良拠点開設記念セミナー」には、奈良市も広報協力を行い、市内企業を中心に70名を超える方が参加しました。当日は、「ブランド構築」や「最新SNS戦略」に関する実践的な知見が共有され、市内企業の情報発信力の強化や魅力向上につながる内容となりました。

ソウルドアウト株式会社

写真右より

奈良市長 仲 川 げん、

ソウルドアウト株式会社 マーケティング カンパニー

プレジデント 辻 純也氏

奈良拠点開設記念セミナーの様子

奈良市に拠点を構えた理由・今後の展望

1. 地域に根ざしたサービス提供

全国への拠点展開を中期経営計画として進めるなか、大阪・京都の既存拠点からでは補いき

れなかった奈良の企業様が直面する課題に向き合ってまいります。この度の立地協定を機

に、奈良の地に根差し、企業や自治体の皆様に寄り添いながら、デジタルを武器に地域経済

のさらなる活性化に貢献していきます

2. 地元雇用による地域経済活性化

デジタル人材の育成及び地元人材の活用による地域雇用創出に貢献していきます。

3. 100億企業の創出

売上高100億円を目指す企業の創出に寄与していきます。

会社概要

名 称：ソウルドアウト株式会社

代 表 者：代表取締役社長CEO 兼 CCO 北川 共史

本社開設日：2009年12月16日

所 在 地：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14後楽森ビル19F

従 業 員：549名（2026年3月※連結）

事業内容：地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、AI・DXの領域で支援しています。

事業計画概要

事業所名：ソウルドアウト株式会社 奈良営業所

立地場所：〒630-8227 奈良県奈良市橋本町3-1 BONCHI

延床面積：13.7平方メートル

常勤雇用：2名

操業開始：2026年4月１日

事業内容等に関する問い合わせ先

ソウルドアウト株式会社 担当：伊達 大晃

電話番号：080-4755-1941

E-mail：hiroaki.date@sold-out.co.jp

（参考）企業の立地先として選ばれるまち、奈良市

奈良市は、大阪や京都などの大都市圏や空港へのアクセス性の良さ、

優秀な人材の豊富さ、災害リスクの低さなどの理由から、企業の立地先

として選ばれるまちになってきています。

本市の奈良市進出企業に対するサポート体制として、「企業立地コンシェルジュ」が、物件探しから従業員様・ご家族様の転居に関するサポート、大学等との地域関係者との連携を含む操業後の支援までワンストップで対応をしています。

奈良市サテライトオフィス等設置推進補助金

企業の成長戦略や、BCP対策の一環として奈良市に進出する奈良県外のIT・クリエイティブ企業を対象に、開設に必要な初期費用を支援しています。

最大５００万円（本社設置の場合は最大６００万円）

今後も市内への企業集積や、雇用機会の創出によって市内産業を活性化するため、積極的に企業誘致を進めていきます。

企業立地ガイドQRコード

奈良市産業政策課【企業立地コンシェルジュ】の公式SNSアカウント一覧

▼公式『LinkedIn』

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本件に関するお問い合わせ先

奈良市 観光経済部 産業政策課

TEL：0742-34-4741

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-424-5e42707276144a8bc8cf1b7498b796ad.pdf