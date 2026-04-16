支援実績から導き出した「Webリニューアル担当者のための不安解消言語化マニュアル」を公開

株式会社ジーピーオンライン

Webサイトの企画・制作を手がける株式会社ジーピーオンライン（本社：大阪府大阪市・東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、Webサイトのリニューアルプロジェクトにおいて、社内調整や稟議に悩むご担当者さまを支援するため、「Webリニューアル担当者のための不安解消言語化マニュアル」および「社内説明用スライドテンプレート」の無料提供を開始いたしました。

DX推進が叫ばれる昨今、突然プロジェクトを任され孤独な不安を抱えるWeb担当者の「言語化」をサポートし、プロジェクトの成功に寄与します。

資料ダウンロードはこちら :https://pr.gpol.co.jp/wp001?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202603

背景：Web担当者の最大の悩みは「孤独な不安」と「説明の難しさ」

当社がこれまでにWebリニューアル支援を通じて見えてきた、ご担当者さまに共通する課題や実態を集約したところ、プロジェクトを任されたご担当者さまの切実な葛藤が明らかになりました。

- 懸念していたこと： 「失敗して社内評価を下げること（28.6%）」- 提供して喜ばれた資料： 「社内報告にそのまま使える比較表・資料（57.1%）」

アンケートデータから浮き彫りになったのは、ご担当者さまが「孤独な不安」を強いられている現状です。本マニュアルは、これらの「現場のリアルな悩み」を解決し、ご担当者さまが自信を持ってプロジェクトを推進できる状態を作るために制作されました。

「不安解消言語化マニュアル」の特長

本マニュアルでは、孤独な不安の正体である「責任・判断・説明の構造」を紐解き、具体的な解決策を提示しています。

【同梱特典】そのまま使える「社内説明用スライドテンプレート」

- 成果の再定義：4つの切り口（攻め・効率化・質・リスク回避）で自社に最適なKPIの設定を支援。- パートナー選定の基準：感覚論から脱却し、「戦略性・ユーザー体験・運用性・信頼性・費用対効果」の5つの軸で評価するマトリクスを提供。- 決裁者が納得する「黄金のストーリー」：決裁者の思考プロセスに沿った、納得感を生む6ステップの構成案を解説。- 「定番の突っ込み」への切り返し集： 「費用対効果は？」「なぜ今なのか？」など、会議で投げかけられる鋭い質問への回答例を紹介。

マニュアルの理論を実際の会議資料に落とし込んだ、全8コンテンツのPowerPointテンプレートを同梱しています。

テンプレートでは、採用サイトリニューアルの場合を想定した「採用サイト強化の背景」や「投資対効果（ROI）」など、必要な項目を埋めるだけで、明日から使える高品質な社内資料を作成できます。

資料ダウンロード方法

以下のフォームからご請求ください。ご入力いただいたメールアドレス宛に資料ダウンロードURLが送信されます。

資料ダウンロードはこちら :https://pr.gpol.co.jp/wp001?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202603

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、2000年創業のWeb制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6-3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

創業日：2000年11月1日

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

本件の問い合わせ先

株式会社ジーピーオンライン マーケティンググループ広報担当

TEL：06-6343-9363

営業時間：10:00～19:00（休日：土日祝）

メールフォームからのお問い合わせ(https://www.gpol.co.jp/contact/)