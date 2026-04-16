電力などのエネルギー見える化ツール「エネグラフ」を「第2回 関西 製造業カーボンニュートラル展」に出展【太平洋工業】

太平洋工業株式会社

太平洋工業株式会社（本社：岐⾩県大垣市、代表取締役社長：小川哲史）は、電力などのエネルギー見える化ツール「エネグラフ」を、2026年5月13日（水）から15日（金）にインテックス大阪で開催される「第2回 関西 製造業カーボンニュートラル展」に出展いたします。

「エネグラフ」は製造業をはじめ幅広い業種にご導入いただいており、展示会では製品の特長や導入事例などをご紹介いたします。また、電力、エアー、温度などの計測デモも実演し、Web管理画面をご覧いただくことで、導入後の運用イメージを具体的に体感していただけます。エネルギー費用が高騰する中、見える化により無駄を発見し、費用削減に向けた取り組みを「エネグラフ」がサポートいたします。

「エネグラフ」は、電力、エアー、ガス、温湿度などのセンサー・計測器に安価なエッジデバイスを接続することで、エネルギー使用量の可視化を実現いたします。測定データは、最短5分間隔でクラウドに送信され、各エネルギー使用量の変化をWeb管理画面でリアルタイムにグラフ表示いたします。

時間別・日別・月別の集計データの比較や、電力とエアーなど異なる計測データの比較も可能で、エネルギー使用量の最適化を支援いたします。さらに、しきい値逸脱時のアラート通知機能により、即座に確認・対処いただけます。計測データや集計データはCSV形式で出力可能です。

ご来場いただきましたお客様には、特典として無償トライアルをご提案いたします。この機会にぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

▼詳細はこちら

・エネグラフ(https://www.enegraph.net/)

【出展情報】

展示会名 ：第2回 関西 製造業カーボンニュートラル展

会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）

会場 ：インテックス大阪

ブースNo. ：K42-18

当社出展情報の詳細はこちらよりご覧ください。(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E5%B7%A5%E6%A5%AD%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-2f7640a0-7976-4d3d-bf91-eae68166b214.html#/)

来場事前登録はこちら(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650399347772160-0ZV)

【お問い合わせ】

◇太平洋工業株式会社 新規事業推進部 営業企画グループ

Tel ：0584-51-1405（平日9時～17時）当社指定休業日除く

Email ：enegraph@pacific-ind.co.jp

エネグラフ(https://www.enegraph.net/lp/)製品HP(https://www.enegraph.net/lp/)

◇会社概要◇

太平洋工業株式会社(https://www.pacific-ind.co.jp/)

本社所在地：岐⾩県大垣市久徳町100

代表取締役社長：小川哲史

事業内容： 自動車部品、電子機器等の開発・製造ならびに販売

設立： 1930年8月