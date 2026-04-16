【Ahrefs エイチレフス】AI エージェント「Agent A」提供開始。対話だけで自分専用のマーケティングアプリを構築
Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス、本社：シンガポール、CEO：Dmytro Gerasimenko）は、AI エージェント「Agent A（エージェントエー）」の提供を開始しました。Agent A は、キーワードリサーチ・競合分析・コンテンツブリーフィングなど、これまで複数のツールを組み合わせて行っていた作業を、自分の用途に合わせたオリジナルのマーケティングアプリやダッシュボードとして構築・実行できる AI エージェントです。
Ahrefs が 14 年間にわたり蓄積してきた 170 兆ページ超のウェブインデックスデータを、自作アプリに直接組み込むことができる。
Agent A の詳細を見る :
https://ahrefs.com/agent-a
■ 開発背景：ツールを組み合わせる非効率から、自分用のアプリへ
SEO 担当者やマーケティング責任者の多くが、日常的に複数のツールを行き来しながら業務を進めています。キーワードリサーチツールでデータを抽出し、競合分析ツールで被リンクを調査し、スプレッドシートでコンテンツブリーフィングをまとめ、さらにレポートに整形してチームへ共有する。こうした「ツールとツールの間を埋める手作業」が、戦略に集中すべき時間を奪ってきました。
Ahrefs は世界最大級のウェブデータを保有し、SEO 分析ツールとして 180 カ国以上で利用されてきました。しかし、そのデータを実際に業務フローに組み込み、自社の用途に最適化するには、依然としてユーザー自身による設計と手作業が必要でした。Agent A は、「自分の業務に特化したマーケティングアプリを、コードなしで自作できる」という発想から開発された AI エージェントです。
■ Agent A の主な機能と特徴
Agent A は、汎用的な AI チャットボットとは異なり、Ahrefs のデータ基盤と直接統合された専用 AI エージェントです。対話形式の指示だけで、自分の用途に合わせたマーケティングアプリ・ダッシュボード・自動化ワークフローをノーコードで構築・運用できる点が最大の特徴です。
対話で Ahrefs データを抽出してマーケティングに最適なエージェントアプリを構築することができる。
▪️自分用のマーケティングアプリをノーコードで構築
「競合の被リンクを毎週モニタリングするダッシュボードが欲しい」「コンテンツブリーフィングを自動生成するツールを作りたい」といった指示を自然言語で伝えるだけで、Ahrefs データを組み込んだ独自のアプリやツールを生成できます。コーディングの知識は不要です。
▪️14 年分の Ahrefs データをアプリに直接組み込める
Agent A が操作するのは、Ahrefs が独自に収集してきた 170 兆ページ超のウェブインデックスデータです。キーワード、被リンク、競合サイトの順位変動、AI 検索での言及など、あらゆるデータを自作アプリの分析エンジンとして活用できます。
▪️スキルの学習による継続的な自動化
繰り返し行うワークフローを Agent A に学習させることで、週次の競合レポート作成やサイト監査などの定型業務を完全に自動化できます。一度構築したアプリは、チームメンバー全員が追加コストなしで利用できます。
▪️常時監視アプリの構築にも対応
Agent A で監視用アプリを構築すれば、24 時間 365 日、サイトの異常検知や競合の動向変化を自動で監視し、問題や機会を先回りして通知する仕組みを実現できます。
▪️主要ツールとのシームレスな連携
Google アナリティクス、Google Search Console、Google Ads、Meta Ads、WordPress、Shopify、Notion など、既存のマーケティングスタックと接続。すべてのデータを統合した上で、実データに基づいた提案を行います。
■ Agent A が対応する主なユースケース
これまで複数ツールを組み合わせて対応していた業務を、Agent A で構築した専用アプリが一元的に処理します。
- コンテンツカレンダー自動生成アプリの構築：キーワードデータと検索意図の分析に基づき、優先度付きのコンテンツ計画を自動生成するアプリを作成
- 競合被リンク監視ダッシュボードの構築：競合サイトの被リンク変化をリアルタイムで追跡し、リンク構築の機会を通知するダッシュボードを作成
- コンテンツブリーフィングツールの自動化：狙うキーワードを入力するだけで、構成案・関連キーワード・競合コンテンツ分析を含むブリーフィングを自動出力
- キーワードカニバリゼーション検出ツールの構築：自社サイト内で競合しているキーワードを自動で特定し、改善案を提示するツールを作成
- テクニカル SEO 定期監査レポートの自動化：サイト全体の技術的な健全性をチェックし、修正すべき項目を優先順位付きで定期レポート化
- 未リンクブランドメンション発見アプリの構築：自社ブランドが言及されているが被リンクが設定されていないページを検出し、リンク獲得の機会を通知
■ Dmytro Gerasimenko（Ahrefs 創業者兼 CEO）
「私たちは約 14 年間にわたり、業界トップクラスのマーケティング・SEO 分析ツールを構築してきました。しかし、データを分析し施策に変換するという手間のかかる作業は、依然としてマーケター自身が行っていました。その作業を AI に委ねるべき時が来ました。データ処理は AI に任せ、マーケターはより高い視座で、本当に重要なことに集中する。それが Agent A の存在理由です。」
▪️ 会社概要
Ahrefs（エイチレフス）
独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）
Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。
会社名：Ahrefs Pte. Ltd.
所在地：16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong Building, Singapore 048581
代表者：Dmytro Gerasimenko（CEO）
公式サイト：https://ahrefs.com/ja
Agent A 詳細：https://ahrefs.com/agent-a