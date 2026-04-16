【Ahrefs エイチレフス】AI エージェント「Agent A」提供開始。対話だけで自分専用のマーケティングアプリを構築

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス、本社：シンガポール、CEO：Dmytro Gerasimenko）は、AI エージェント「Agent A（エージェントエー）」の提供を開始しました。Agent A は、キーワードリサーチ・競合分析・コンテンツブリーフィングなど、これまで複数のツールを組み合わせて行っていた作業を、自分の用途に合わせたオリジナルのマーケティングアプリやダッシュボードとして構築・実行できる AI エージェントです。

■ 開発背景：ツールを組み合わせる非効率から、自分用のアプリへ

Ahrefs が 14 年間にわたり蓄積してきた 170 兆ページ超のウェブインデックスデータを、自作アプリに直接組み込むことができる。Agent A の詳細を見る :https://ahrefs.com/agent-a

SEO 担当者やマーケティング責任者の多くが、日常的に複数のツールを行き来しながら業務を進めています。キーワードリサーチツールでデータを抽出し、競合分析ツールで被リンクを調査し、スプレッドシートでコンテンツブリーフィングをまとめ、さらにレポートに整形してチームへ共有する。こうした「ツールとツールの間を埋める手作業」が、戦略に集中すべき時間を奪ってきました。

Ahrefs は世界最大級のウェブデータを保有し、SEO 分析ツールとして 180 カ国以上で利用されてきました。しかし、そのデータを実際に業務フローに組み込み、自社の用途に最適化するには、依然としてユーザー自身による設計と手作業が必要でした。Agent A は、「自分の業務に特化したマーケティングアプリを、コードなしで自作できる」という発想から開発された AI エージェントです。

■ Agent A の主な機能と特徴

Agent A は、汎用的な AI チャットボットとは異なり、Ahrefs のデータ基盤と直接統合された専用 AI エージェントです。対話形式の指示だけで、自分の用途に合わせたマーケティングアプリ・ダッシュボード・自動化ワークフローをノーコードで構築・運用できる点が最大の特徴です。

対話で Ahrefs データを抽出してマーケティングに最適なエージェントアプリを構築することができる。

▪️自分用のマーケティングアプリをノーコードで構築

「競合の被リンクを毎週モニタリングするダッシュボードが欲しい」「コンテンツブリーフィングを自動生成するツールを作りたい」といった指示を自然言語で伝えるだけで、Ahrefs データを組み込んだ独自のアプリやツールを生成できます。コーディングの知識は不要です。

▪️14 年分の Ahrefs データをアプリに直接組み込める

Agent A が操作するのは、Ahrefs が独自に収集してきた 170 兆ページ超のウェブインデックスデータです。キーワード、被リンク、競合サイトの順位変動、AI 検索での言及など、あらゆるデータを自作アプリの分析エンジンとして活用できます。

▪️スキルの学習による継続的な自動化

繰り返し行うワークフローを Agent A に学習させることで、週次の競合レポート作成やサイト監査などの定型業務を完全に自動化できます。一度構築したアプリは、チームメンバー全員が追加コストなしで利用できます。

▪️常時監視アプリの構築にも対応

Agent A で監視用アプリを構築すれば、24 時間 365 日、サイトの異常検知や競合の動向変化を自動で監視し、問題や機会を先回りして通知する仕組みを実現できます。

▪️主要ツールとのシームレスな連携

Google アナリティクス、Google Search Console、Google Ads、Meta Ads、WordPress、Shopify、Notion など、既存のマーケティングスタックと接続。すべてのデータを統合した上で、実データに基づいた提案を行います。

■ Agent A が対応する主なユースケース

これまで複数ツールを組み合わせて対応していた業務を、Agent A で構築した専用アプリが一元的に処理します。

- コンテンツカレンダー自動生成アプリの構築：キーワードデータと検索意図の分析に基づき、優先度付きのコンテンツ計画を自動生成するアプリを作成- 競合被リンク監視ダッシュボードの構築：競合サイトの被リンク変化をリアルタイムで追跡し、リンク構築の機会を通知するダッシュボードを作成- コンテンツブリーフィングツールの自動化：狙うキーワードを入力するだけで、構成案・関連キーワード・競合コンテンツ分析を含むブリーフィングを自動出力- キーワードカニバリゼーション検出ツールの構築：自社サイト内で競合しているキーワードを自動で特定し、改善案を提示するツールを作成- テクニカル SEO 定期監査レポートの自動化：サイト全体の技術的な健全性をチェックし、修正すべき項目を優先順位付きで定期レポート化- 未リンクブランドメンション発見アプリの構築：自社ブランドが言及されているが被リンクが設定されていないページを検出し、リンク獲得の機会を通知

■ Dmytro Gerasimenko（Ahrefs 創業者兼 CEO）

「私たちは約 14 年間にわたり、業界トップクラスのマーケティング・SEO 分析ツールを構築してきました。しかし、データを分析し施策に変換するという手間のかかる作業は、依然としてマーケター自身が行っていました。その作業を AI に委ねるべき時が来ました。データ処理は AI に任せ、マーケターはより高い視座で、本当に重要なことに集中する。それが Agent A の存在理由です。」

▪️ 会社概要

Ahrefs（エイチレフス）

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

所在地：16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong Building, Singapore 048581

代表者：Dmytro Gerasimenko（CEO）

公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Agent A 詳細：https://ahrefs.com/agent-a