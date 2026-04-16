【200名満席】プログラミング×学習塾×音楽×スポーツ…1日で15ジャンルを無料体験！「習い事体験フェス in 天王寺」に約200名の親子が来場

株式会社TricoLogic

株式会社TricoLogic（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：西尾彰将、以下「TricoLogic」）は、阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ミマモルメ（本社：大阪市福島区、社長：藤井啓詳、以下「ミマモルメ」）が読売テレビ放送株式会社（本社：大阪市中央区、社長：松田陽三）と共同で構成するプログラボ教育事業運営委員会と共同で、2026年4月4日（土）に大阪市天王寺区民センターホールにて「習い事体験フェス in 天王寺」を開催し、約200名の親子にご来場いただきました。

開催背景

近年、「子どもの体験格差」が社会問題として注目されています。家庭の経済状況や保護者の情報収集力によって、子どもが多様な体験に触れる機会に大きな差が生まれています。

習い事においても、保護者は複数の教室を個別に調べ、それぞれ体験予約を取る必要があり、「どんな習い事が子どもに合うのかわからない」「体験に行くだけでも時間もお金もかかる」という声が多く聞かれます。結果として、最初に見つけた教室に通い続ける、あるいは習い事自体を諦めるケースも少なくありません。

本イベントは、こうした体験機会の格差を解消するために企画しました。1つの会場に15ジャンルの教室が集結し、すべてのブースを無料で体験できる場を提供することで、経済的・時間的なハードルを取り除き、すべての子どもが「比べて・試して・自分に合うものを選べる」機会を創出しました。

本イベントの特徴

1. 異業種15ジャンル横断 ― 習い事の"ワンストップ体験"

プログラミング、学習塾、音楽、スポーツ、アート、英語、食育、防災など、通常は接点のない15ジャンルの教室が1つの会場に集結。保護者が何度も足を運ぶ必要なく、1日で子どもの適性や興味を発見できる場を実現しました。

2. 全ブース完全無料 ― 体験格差ゼロの設計

出展料・参加費ともに無料とし、経済的な理由で体験機会を逃す家庭をゼロにする設計を徹底しました。大阪市教育委員会の後援を得て、届けるべき家庭に情報を届ける仕組みを整えました。

イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53593/table/25_1_2e6987b0163b564b50b0d4b9a055240b.jpg?v=202604170251 ]

出展教室一覧（全15ジャンル）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53593/table/25_2_b7eda65d3d8edf1926b383596d4d8cf2.jpg?v=202604170251 ]当日の特徴

【全ブース無料体験】

来場者は15ブースすべてを追加料金なしで自由に体験できる形式を採用しました。1組あたり平均4～6ブースを回遊し、普段接点のないジャンルの習い事にも気軽に触れる機会となりました。

【LINE活用による完全ペーパーレス受付】

来場受付から各ブースでの体験記録まで、すべてLINE公式アカウントを活用。紙の記入ゼロで受付を完了する仕組みを導入し、来場者の待ち時間短縮と運営の効率化を実現しました。

【事前予約によるスムーズな運営】

事前予約制を採用し、午前の部・午後の部に分けて来場時間を分散。会場のキャパシティに合わせた適切な来場者数を確保し、各ブースでの体験時間を十分に取れる環境を整えました。

共催の背景

本イベントは、ロボットプログラミング教室「プログラボ」を運営するミマモルメと、学習塾ミライ式を運営するTricoLogicの共催で実現しました。

プログラボは、直営校・フランチャイズ校合わせて全国約８０校を運営し、これまで約２０,０００名の子ども達に「夢を実現するチカラ」を育む教育をお届けしています。

ミライ式は、東大発の教育ベンチャーであるTricoLogicが運営する学習塾で、AI時代に必要な「考える力」を育む教育を提供しています。

両社は「子どもたちにより良い教育機会を届けたい」という共通の想いのもと、それぞれの地域ネットワークと教育知見を活かし、本イベントを共催しました。

会社概要

会社名：株式会社TricoLogic

代表者：代表取締役CEO 西尾彰将

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

設立 ：2019年8月23日

資本金：15,985,000円

URL：https://miraishiki.com

本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社TricoLogic 広報担当

メールアドレス：info@tricologic.co.jp