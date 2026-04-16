1000万点を超える商品情報のデータ更新自動化で外部サイト連携の課題を解決し、売上増加にも貢献。アズワン株式会社様への「ASTERIA Warp」導入事例を公開

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社（以下：パナソニック デジタル）は、アズワン株式会社様への「ASTERIA Warp」導入事例を公開しました。

導入事例詳細：https://service.digital.panasonic.co.jp/case/as-1(https://service.digital.panasonic.co.jp/case/as-1)

研究・産業分野向けのカタログ・ECサイトの販売に強みをもつアズワン様では、商品点数の増加に伴い、商品情報の外部サイト向け加工や価格改定を手作業で行うことに限界を感じ、データ連携の効率化を目的にASTERIA Warpを採用。パナソニック デジタルの支援を受けながらデータ連携自動化の基盤構築を進めると共に、EC企画グループ内での一定レベルの内製化を実現させました。

ここがポイント

- 商品のマスター更新対応だけで、SAP Ariba購買システムの商品情報へ自動反映する、SAP連携を構築- 大手ECサイト出品で市場価格変更に合わせ自社価格を迅速に更新、競争力のある価格設定を実現し、売上増加- パナソニック デジタルの支援により、ITスキルに依存せず、データ連携環境を内製で作れるように

データ連携における課題

- 外部サイトの価格更新作業が手作業では手に負えない- 価格変動に対応できず販売機会を逃している- EC企画グループでデータ連携環境を内製したい

このように解決

- 外部サイトの価格更新をマスタ更新時に自動反映- 出品先の環境変化には情報取得から反映まで自動化- 改修・連携先を増やすことを見据えた内製で使えるテンプレート

詳しくは当社HP内の導入事例をご覧ください！

https://service.digital.panasonic.co.jp/case/as-1



【パナソニック デジタル株式会社について】

パナソニック デジタルは”デジタルで「くらし」と「しごと」を幸せにする”をモットーとし、パナソニックグループの先進技術と豊富なノウハウの融合によりデジタルによる価値を創出します。

BtoB事業(くらし・しごと)の貢献拡大を図り、パナソニック グループ内で培った製造DX、グローバルERP、ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、お客様の「くらし」や「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していきます。

大阪本社：〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

東京本社：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル23階

製品・サービスサイト

https://service.digital.panasonic.co.jp

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＜報道関係者様＞

パナソニック デジタル株式会社

E-mail：pd-press@ml.jp.panasonic.com