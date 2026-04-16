エコロシティ、モビリティ機能の拡張へ

エコロシティ株式会社

エコロシティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本麻理）は、カーシェア導入の取り組みとして、2026年4月16日（木）より、バリュートープ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間晶夫）が展開するカーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」を、時間貸し駐車場「エコロパーク 根岸第5」に導入いたしました。

本取り組みは、これまで進めてきたカーシェア導入施策の一環として、カーシェアサービスの多様化と設置拠点の拡大を図るものであり、環境負荷低減および都市部における移動利便性のさらなる向上を目的としています。

「オールタイムレンタカー」は、カーシェアの利便性とレンタカーの柔軟性を兼ね備えたサービスであり、短時間利用に加え、長時間・業務利用など多様なニーズへの対応が可能です。

エコロシティはこれまで、時間貸し駐車場「エコロパーク」の運営を通じて、都市部における駐車インフラの提供を行ってまいりました。今回の導入により、駐車場を「車を停める場所」から「移動を生み出す拠点」へと進化させ、駐車場の新たな価値創出を図ります。

▼導入駐車場

駐車場名 ：エコロパーク 根岸第5

住所 ：東京都台東区根岸2-14-9

導入予定日 ：2026年4月16日

導入予定台数 ：1台

今後もエコロシティは、複数のカーシェア事業者との連携を通じてサービスラインナップを拡充し、「エコロパーク」を起点としたモビリティネットワークの構築を推進してまいります。駐車場事業の枠にとらわれない取り組みを通じて、持続可能で利便性の高い都市環境の実現に貢献してまいります。

【バリュートープ株式会社】

会社名 ：バリュートープ株式会社

代表者 ：代表取締役 佐久間 晶夫

設立 ：2020年1月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘29-35

事業領域 ：カーシェア型レンタカー事業

新技術の応用を含むソリューションデザインの事業化

URL ：https://alltime-rentacar.com/

エコロシティ株式会社 概要

エコロシティは、全国 5,000 カ所以上の時間貸し駐車場「EcoloPark」を運営・管理する、国内有数のパーキングソリューション・カンパニーです。

1996 年の設立以来、業界に先駆けてフラップレス仕様と短期施工モデルを実用化。用地契約日から最短10日間でのオープンを可能にし、オーナー収益の最大化と利用者の利便性向上を両立してきました。

また、脱炭素社会の実現に向けて CO2 排出量を削減するスマートモビリティ基盤の構築や、自治体・不動産デベロッパーとの協業による都市型モビリティサービスの実証実験にも注力しています。

今後も持続可能で快適な移動環境の創出に貢献してまいります。

会社名 ：エコロシティ株式会社（Ecolocity Co., Ltd.）

代表者 ：代表取締役社長 山本麻理

設立 ：1996年2月

所在地 ：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビルイーストウィング18階

事業領域 ：都市型駐車場事業、モビリティサービス、スマートインフラ開発

URL ：https://www.ecolocity.co.jp (https://www.ecolocity.co.jp)

【本件に関するお問い合わせ先】

エコロシティ株式会社

広報担当

TEL：03-5561-7768

メールアドレス：pressdesk@ecolocity.co.jp