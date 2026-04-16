『MUSASHI JAPAN』フランス・パリに海外初出店-世界市場でブランド展開を本格化

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年3月20日(金)に、フランス・パリに「MUSASHI JAPAN」初の海外店舗をオープンしました。国内17店舗の運営実績と多国籍スタッフの力を活かし、現地でブランド体験を届ける本格的な海外進出の第一歩です。

■ 日本の匠とフランスの美意識が融合するギャラリー空間

パリにオープンした「MUSASHI JAPAN フランス白店」は、「日本の匠の技」と「フランスのエレガントな美意識」を融合させた、ギャラリーのような空間として設計されています。

店内では、和包丁を単なる調理道具としてではなく、職人の技術と思想が宿る“工芸品”として展示。素材、鍛造、研ぎ、仕上げーその見えない工程に想いを巡らせることで、その本質に触れることができる空間としています。

また、フランスの建築・デザイン文化に根差したミニマルかつ洗練された空間設計を取り入れることで、日本の伝統美とヨーロッパの美意識が自然に調和する場を実現しました。

■ グローバル展開の第一歩としてのパリ

パリは世界有数のラグジュアリーブランドの集積地であり、美意識とクラフトマンシップが高いレベルで共存する都市です。

TAIMATSUはこの地を、MUSASHI JAPANのグローバルブランドとしての挑戦の起点と位置づけ、欧州市場におけるブランド認知の拡大と、長期的な事業基盤の構築を目指します。

ぜひ、「MUSASHI JAPAN フランス白店」にて、日本の匠が紡いできた技と、フランスの美意識が融合した、新しい和包丁の世界をご体感ください。



住所：128 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris, フランス

営業時間：11:00～19:00（現地時間）

URL：https://share.google/zax0toYjYGmYyxvK1

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://yokaijapan.jp(https://yokaijapan.jp/)/(https://yokaijapan.jp/)