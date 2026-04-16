ノーコードWEB作成ツール「とりあえずHP」がITreview Grid Award 2026 Spring〈High Performer〉を受賞

株式会社smallweb

スモールビジネス向けのホームページ作成ツール「とりあえずHP」（https://pr.toriaez.jp/）を提供する株式会社smallweb（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐野彰彦）は、B2B向け IT製品／SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」が選定する「ITreview Grid Award 2026 Spring〈High Performer〉」を受賞いたしました。

ITreview Grid Awardは、ITreviewに投稿された約15.7万件のレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

今回「とりあえずHP」は「ホームページ作成ソフト」部門にて8期連続の「High Performer」の受賞となりました。

【とりあえずHPの受賞カテゴリー】

ホームページ作成ソフト：https://www.itreview.jp/categories/website-builder

■ユーザーから評価されたポイント

【「とりあえずHP」のレビューページはこちら】

https://www.itreview.jp/products/toriaezu-hp/reviews

■とりあえずHPについて



「とりあえずHP」は、ノーコードで誰でも簡単にホームページ作成ができるツールとして2009年より提供を開始、累計利用者数は2025年9月に4万人を突破するなど、順調な成長を続けています。主に中小企業・スモールビジネスオーナーをメインユーザーとし、直感的でシンプルなUIにこだわって開発運営を行っています。近年は制作代行サービス等、プロデザイナーによる制作サポートが好評を博しています。

サービスURL:https://pr.toriaez.jp/

■株式会社smallwebについて

株式会社smallwebは、「小さくて無名な価値が、正しく必要とされる世の中をつくる。」をミッションに、簡単ホームページ作成ツール「とりあえずHP」を開発・提供しています。わかりやすいUX/UI、豊かなデザインテンプレートが支持を集め、累計利用者数は2026年3月時点で41,400人を突破。「気軽につくれる、素敵なホームページ。」をブランドコンセプトに、全国の中小企業、個人事業主等、スモールビジネスオーナーの事業活動発信を支援しています。

名称：株式会社smallweb

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-30-4-403

代表者：代表取締役 佐野彰彦

会社設立：2007年7月5日

資本金：300万円（2026年3月31日現在）

従業員数：27名（正社員、業務委託スタッフ含む／ 2026年3月31日現在）

事業内容：スモールビジネスのDX支援、WEBサービスの開発運営、スモールビジネスのDX支援に関連する事業を展開

コーポレートサイト：https://www.smallweb.co.jp/