【地域貢献】阿見翔裕園が「あみさくらまつり2026」に出店！満開の桜の下でワッペンキーホルダー作り体験を実施

社会福祉法人元気村グループ

社会福祉法人元気村グループ（本社：埼玉県さいたま市、代表：神成 裕介）のグループ内法人である社会福祉法人長寿の森が運営する特別養護老人ホーム「阿見翔裕園(https://www.genkimuragroup.jp/facilitylist/ami/)」（所在地：茨城県稲敷郡阿見町）が、2026年4月5日（日）に開催された地域の春の風物詩「あみさくらまつり2026(https://ami-shoko.com/info/%E3%81%82%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A2026%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)」に出店し、手作り小物の販売・体験コーナーを実施しました。

【あみさくらまつりとは】

「あみさくらまつり(https://ami-shoko.com/info/%E3%81%82%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A2026%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)」は、阿見町商工会青年部が主催する、地域の春の恒例イベントです。

満開の桜の下で、楽しいステージイベントや模擬店など、春を満喫できる内容をご用意した、ご家族やご友人、ご近所さんと一緒に気軽に楽しめる地域の祭典です。

今年は阿見町総合保健福祉会館隣「ふれあいのみち」を会場に、9:00～16:30にわたって開催されました。

【阿見翔裕園の出店内容】

阿見翔裕園では、本開催の「あみさくらまつり」を始め、夏には「まいあみまつり」、秋には「商工会まつり」などおまつりを通して地域の皆さまとの交流を積極的に行っています。

今回は手作り小物の販売に加え、体験コーナーとして「ワッペンキーホルダー作り」を実施。

来場された地域の皆さまに、ものづくりの楽しさと施設の温かな雰囲気を体感していただきました。

・手作り小物 販売 ・ワッペンキーホルダー作り 体験コーナー

【阿見翔裕園について】

「阿見翔裕園」は皆様から愛され、親しまれる施設を目指します。豊かな高齢社会に羽ばたく安らぎの施設として、心のこもった看護・介護をさせていただきます。

特別養護老人ホームをはじめ、ショートステイ・デイサービス・居宅介護支援・ケアハウス・訪問介護など、幅広いサービスを提供しており、地域に根ざした介護施設として阿見町の皆さまの暮らしを支えています。

施設概要

施設名：特別養護老人ホーム 阿見翔裕園

運営法人：社会福祉法人 長寿の森

所在地：〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見5137

TEL：029-840-2881

提供サービス：

・特別養護老人ホーム（86床）

・ショートステイ（16床）

・デイサービス（30名）

・居宅介護支援事業所

・ケアハウス（15床）

・訪問介護

施設サイト：https://www.genkimuragroup.jp/facilitylist/ami/

Instagram：https://www.instagram.com/amishoyuen/

■社会福祉法人元気村グループとは

私たち社会福祉法人元気村グループは平成5年に埼玉県鴻巣市に開園しました。「共に生きる」を共通理念に8つの社会福祉法人を展開しています。（社会福祉法人 元気村、長寿村、長寿の里、長寿の森、杜の村、共生会、福ふく、心の会）

ご利用者一人ひとりの「生きがい」まで追求し、「感動介護」を実現します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UBt-m8NrgEY ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=N9L-EwxRDCI ]

電 話： 048-631-0070

所 在 地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐11‐9

ニッセイ大宮桜木町ビル8F

サイトURL：https://www.genkimuragroup.jp/

採用サイト：https://genki-group.jp/kaigo/recruit/

Instagram：https://www.instagram.com/genkimuragroup_info/

Lit.Link ：https://lit.link/genkimuragroup