【神戸学院大学 × イオン銀行】産学連携による「次世代金融教育プログラム」開発プロジェクト始動！

神戸学院大学

神戸学院大学（所在地：兵庫県神戸市中央区、学長：備酒 伸彦）は、株式会社イオン銀行（東京都千代田区、代表取締役社長：木坂 有朗）と、地域社会における金融リテラシー向上を目的とした産学連携プロジェクトを開始します。

本プロジェクトの第一弾として、2026年4月22日（水）、本学ポートアイランド第1キャンパスにおいて、イオン銀行担当者を講師に招いたキックオフ講義を実施します。

■プロジェクト発足の背景と目的

近年、物価高騰やキャッシュレス化の進展、金融犯罪の巧妙化など、若年層や子育て世代を取り巻く金融環境は大きく変化しています。本学とイオン銀行、ならびに地域共創拠点を目指すイオンモール神戸南（神戸市兵庫区中之島２）は、2026年2月より協議を重ね、「学生の創造力」と「銀行の実務知識」を掛け合わせた、より実践的で親しみやすい金融教育の必要性について合意しました。

本プロジェクトでは、イオン銀行が持つお金について学べる体験型コンテンツを、経営学部石賀ゼミの学生が主体となり、親子で楽しみながら体験できる中身にブラッシュアップし、地域イベント等での展開を目指します。

■本プロジェクトの特徴

1.「学ぶ」から「創る」へ

学生が既存のプログラムに参加するだけでなく、企画段階から参画し、若年層ならではの視点でコンテンツをブラッシュアップ・新規開発します。

2.地域への還元

開発したコンテンツは、イオンモール神戸南や近隣小学校でのイベントで活用し、地域の金融教育に貢献します。

学生の視点で親子向け体験型コンテンツを共同開発 ～4月22日（水）、ポートアイランド第1キャンパスにてキックオフ講義を開催～

キックオフ講義

１．日時

2026年4月22日（水）11：15～12：45（第2限）

２．場所

神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス A号館大会議室

３．担当教員

経営学部 石賀 和義 教授

４．内容

- プロジェクトの趣旨説明- イオン銀行による金融教育コンテンツのデモンストレーション（1億円の重さ体験、30年前との物価比較クイズ、資産形成絵本など）- ワークショップ（学生による改善アイデアの提案とチーム割り）

＜参考リンク＞

経済学部｜教育 学部・大学院｜神戸学院大学(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/)

神戸学院大学 経営学部(https://kobegakuin-biz.jp/)

＜メディア関連の方＞

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＜本件に関する問い合わせ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ 吉本

TEL：078-974-1348（平日9:00～17:30 ※11:45～12:45は除く）

Mail：renkei@j.kobegakuin.ac.jp