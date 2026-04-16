シナモンAI、「AIトランスフォーメーション・企業風土変革研修」を提供開始

株式会社シナモン

国内の大手企業へAI（人工知能）ソリューションを提供する株式会社シナモン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：平野未来 以下「シナモンAI」）は、代表・平野の著書「心をすませば」（東洋経済新報社）の出版を契機に、平野の著作で示した考え方と、シナモンAIがAI領域で培ってきた技術・実装知見を融合したAIトランスフォーメーションと企業変革を促す研修の提供を開始します。

本研修は、日本企業がAI活用を単なる業務効率化にとどめず、経営資源として位置づけ、事業変革や組織変革につなげることを目的としています。

■ 日本のビジネスパーソンに求められる「クリアな意志」と「AI-Readiness」

シナモンAIは、「AIの力で、人の意志を実現する未来をつくる」を新たなパーパスと定め、我が国産業の”AI-Ready化”(*)を力強く推し進めることへ多角的かつ広範に貢献することが重要であると考えてまいりました。近年、生成AIやAIエージェントをはじめとする技術の進展により、企業には個別業務の改善を超えた変革構想と、その実行を担う組織的な推進力が求められています。一方で、導入の目的が曖昧なままツール活用に終始し、事業や組織の変革に結びつかないケースも少なくありません。高度な生成AIおよびAIエージェントが企業活動のインフラとして定着する中、大企業における喫緊の課題は、局所的な業務効率化から「全社的な組織風土の再構築」へと移行しています。

AIを効果的に機能させるためには、経営層や次世代を担うリーダーによる「明確な意志（クリアな意志）」と、それを現場で実装・運用する多様な人材の確保、さらには AI-Readyな組織に向けた人的資本の強化が不可欠です。

こうした課題認識のもと、シナモンAIは、経営層、次世代リーダー層、全社向けそれぞれに応じた形式で受講できる研修プログラムを開発しました。AI活用の理解促進に加え、企業風土改革、働き方改革、アンラーニング、リスキリング、DEIの観点も織り込み、各社の変革推進に必要な視点と実践の土台を提供します。

*経団連：AI活用戦略～AI-Readyな社会の実現に向けて～

https://www.keidanren.or.jp/policy/2019/013.html

■研修の特徴

本プログラムでは、AIを「導入する対象」ではなく、「事業を変えるための経営資源」として捉え直し、参加者の認知を拡張し、AIを意思決定の高度化に活用していくことを重視しています。

主な観点は以下の通りです。

・AIを経営資源としてどのように位置づけ、事業に活用するか

・現場で変革を推進するために必要な、トップマネジメントのマインドセットと具体的な行動

・クリアな意志の重要さと、それを導くプロセス

・業務プロセスの見直しを通じた、働き方改革および「非合理の合理化」に向けた示唆

・単なる検索拡張を超えた「AIを協働パートナー」と捉えるマインドセットを培う実践的なワークショップ

・所属部門や担当領域におけるAI戦略・ユースケースを創出するグループワーク

・上記の基礎となる、対象企業の事業領域に即したAI活用事例の紹介と最新のAI技術やモデルに関するランドスケープのインプット

なお、研修対象は、経営層、次世代リーダー層、全社向けにそれぞれ設計しております。

■プログラム概要

本プログラムは以下の内容を基本構成とし、企業規模や課題に合わせてカスタマイズが可能です。

◇ 経営層向け：講演中心

・参加者：10～20名程度

・開催形式：対面、オンライン、ハイブリッド

・開催時間：１～２時間程度

・内容：講演、ハンズオンセッション

◇ 次世代リーダー層向け：講演＋ワークショップ

・参加者：10～100名程度

・開催形式：対面、オンライン、ハイブリッド

・開催時間：３～４時間

・内容：講演＋ワークショップ

◇ 全社向け：講演中心

・参加者：全社向け

・開催形式：対面、オンライン、ハイブリッド

・開催時間：１～２時間

・内容：講演

＜参考＞

書籍名 : 心をすませば: 未来をひらく自分軸の見つけ方

出版社 : 東洋経済新報社

発売日 : 2026/3/25

単行本（ソフトカバー） : 260ページ

お買い求めは書店各社、アマゾン、および他インターネット通販サービスへお問い合わせください。

アマゾンの書籍ページへのリンクはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4492503668

■シナモンAI概要

社 名： 株式会社シナモン

ＵＲＬ ： http://www.cinnamon.ai

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町3-16 金田ビル 6F

設 立： 2016年10月

代表者 ： 代表取締役社長CEO 平野未来

［事業内容］AIプロダクト事業、AIコンサルティング事業

シナモンAIは、「AIの力で、人の意志を実現する未来をつくる」をパーパス、「人の意志と判断を支える、組織の知の拡張プラットフォームをつくる」をビジョンに、AIプロダクトとAIコンサルティングを提供しています。圧倒的高精度のドキュメント解析技術を生成AI、AIエージェント技術と組み合わせ、組織に眠る知恵をつなぐ知の拡張プラットフォームを実現。生成AIを活用した高精度AI-OCR「Flax Scanner」や、LLM活用を大幅に促進する「Super RAG」、AIエージェント開発、およびAIトランスフォーメーションを推進する研修などを提供し、企業の”AI-Ready化”を強力に推進します。人工知能研究所をベトナム（ハノイ・ホーチミン）に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR、自然言語処理、大規模言語モデル、非構造化データを活用する技術資産を蓄積しています。

▼本件に関する企業からの問い合わせ先

https://contents.cinnamon.ai/contact/inquiry