ゴールデンウィークもビーチランドで遊びつくそう！イベント・営業情報＜愛知＞
南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国（愛知県美浜町、所長：石堂 守）は、4月29日(水・祝)から5月6日(水・休)までのゴールデンウィーク期間、様々なイベントを開催します。春のイルカショー「SPLAP(スプラップ）」を期間中毎日開催する他、南知多おもちゃ王国の開国20周年を記念し、ひろみちお兄さんをゲストに迎え、親子で楽しめるステージを開催します。
詳細は以下の通りです。
GWも毎日開催！イルカショー「SPLAP(スプラップ)」
「SPLAP」は“水しぶき”と“手拍子”がテーマの春限定のイルカショーです。
ゴールデンウィークは水しぶきを増量してさらに盛り上げます。
■開催期間：開催中～2026年6月28日(日)
■場所：イルカスタジアム
■料 金：観覧無料 ※別途入園料が必要です
※開催時間は日によって異なります。公式HPをご確認ください。
公式HPはこちら :
https://beachland.jp/
海の生きものにふれあえる！「ふれあいカーニバル」
画像はイメージ
毎日開催している、海の生きものたちとのふれあいイベント「ふれあいカーニバル」。
ゴールデンウィーク期間の5月3日(日・祝)から5日(火・祝)は4種類(イルカ、アザラシ、ウミガメ、ペンギン)の生きものたちが登場します。イルカ、アザラシ、ウミガメにはタッチすることができ、ペンギンにはエサをあげることができます。
■開催期間：5月3日(日・祝)～5月5日(火・祝)
※上記期間以外は3種類の生きものが登場します
■場所：ふれあいゾーン
■料 金：参加無料 ※別途入園料が必要です
※開催時間は日によって異なります。公式HPをご確認ください。
～花×金魚の世界～ 金魚展 「百花繚乱」
画像はイメージ
「花」をテーマにした、金魚の特別展を期間限定で開催しています。
水槽を彩る色鮮やかな花の装飾と、優雅に泳ぐ金魚の融合をお楽しみいただけます。
■開催期間：開催中～2026年8月31日(月)
■場所：海洋館内 特別展示エリア
■料 金：観覧無料 ※別途入園料が必要です
シルバニア村に入った気分で遊ぼう！「シルバニアファミリーわくわくフェスタ2026」
まるでシルバニア村を訪れたようないろんな遊びで楽しめます。発売当時から人気の「赤い屋根の大きなお家」が巨大なエアートランポリンになって登場するほか、憧れのドレスを着て撮影できる「おそろい森の写真館」や、仲間たちのグリーティングなど、楽しいコンテンツが盛りだくさんです。
■開催期間：開催中～2026年6月28日（日）
■場所：おもちゃ王国 イベントホール
■料 金：500円(2歳以上)※別途入園料が必要です
南知多おもちゃ王国20周年記念「ひろみちお兄さんといっしょに“おもちゃたいそう”をしよう」
■開催日：2026年5月6日(水・休)
■時間：１.11：15～ ２.13：15～ 各30分程度
■場所：イルカスタジアム
■料 金：観覧無料 スタジアム全席指定
※観覧は無料ですが、入園＋座席指定券の専用WEBチケットをご購入ください
■チケット内容
入園＋ひろみちお兄さんステージ座席指定WEBチケット
おとな：2,200円(高校生以上) こども：1,100円(2歳～中学生)
■その他
・各種割引チケットや年間パスポートの併用はできません。
・0～1歳のお子様はチケットはいりません。お席は保護者の方と共有をお願いします。
専用WEBチケットはこちら :
https://beachland.jp/event/9467/
ゴールデンウィーク期間中の営業情報
■営業時間：４月29日(水・祝)／５月2日(土)～6日(水・休) 9：30～17：00
４月30日(木)／５月1日(金) 9：30～16：00
■入園料：おとな（高校生以上）2,200円 子ども（2歳以上）1,100円
※南知多ビーチランドと南知多おもちゃ王国は入園料が共通です。
※画像は全てイメージです。表示の料金は全て税込み金額です。
※全てのイベントは予告なく変更、中止する場合があります。