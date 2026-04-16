ゴールデンウィークもビーチランドで遊びつくそう！イベント・営業情報＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国（愛知県美浜町、所長：石堂 守）は、4月29日(水・祝)から5月6日(水・休)までのゴールデンウィーク期間、様々なイベントを開催します。春のイルカショー「SPLAP(スプラップ）」を期間中毎日開催する他、南知多おもちゃ王国の開国20周年を記念し、ひろみちお兄さんをゲストに迎え、親子で楽しめるステージを開催します。

詳細は以下の通りです。

GWも毎日開催！イルカショー「SPLAP(スプラップ)」

「SPLAP」は“水しぶき”と“手拍子”がテーマの春限定のイルカショーです。

ゴールデンウィークは水しぶきを増量してさらに盛り上げます。

■開催期間：開催中～2026年6月28日(日)

■場所：イルカスタジアム

■料 金：観覧無料 ※別途入園料が必要です

※開催時間は日によって異なります。公式HPをご確認ください。

海の生きものにふれあえる！「ふれあいカーニバル」

公式HPはこちら :https://beachland.jp/画像はイメージ

毎日開催している、海の生きものたちとのふれあいイベント「ふれあいカーニバル」。

ゴールデンウィーク期間の5月3日(日・祝)から5日(火・祝)は4種類(イルカ、アザラシ、ウミガメ、ペンギン)の生きものたちが登場します。イルカ、アザラシ、ウミガメにはタッチすることができ、ペンギンにはエサをあげることができます。

■開催期間：5月3日(日・祝)～5月5日(火・祝)

※上記期間以外は3種類の生きものが登場します

■場所：ふれあいゾーン

■料 金：参加無料 ※別途入園料が必要です

※開催時間は日によって異なります。公式HPをご確認ください。

～花×金魚の世界～ 金魚展 「百花繚乱」

画像はイメージ

「花」をテーマにした、金魚の特別展を期間限定で開催しています。

水槽を彩る色鮮やかな花の装飾と、優雅に泳ぐ金魚の融合をお楽しみいただけます。

■開催期間：開催中～2026年8月31日(月)

■場所：海洋館内 特別展示エリア

■料 金：観覧無料 ※別途入園料が必要です

シルバニア村に入った気分で遊ぼう！「シルバニアファミリーわくわくフェスタ2026」

まるでシルバニア村を訪れたようないろんな遊びで楽しめます。発売当時から人気の「赤い屋根の大きなお家」が巨大なエアートランポリンになって登場するほか、憧れのドレスを着て撮影できる「おそろい森の写真館」や、仲間たちのグリーティングなど、楽しいコンテンツが盛りだくさんです。

■開催期間：開催中～2026年6月28日（日）

■場所：おもちゃ王国 イベントホール

■料 金：500円(2歳以上)※別途入園料が必要です

南知多おもちゃ王国20周年記念「ひろみちお兄さんといっしょに“おもちゃたいそう”をしよう」

■開催日：2026年5月6日(水・休)

■時間：１.11：15～ ２.13：15～ 各30分程度

■場所：イルカスタジアム

■料 金：観覧無料 スタジアム全席指定

※観覧は無料ですが、入園＋座席指定券の専用WEBチケットをご購入ください

■チケット内容

入園＋ひろみちお兄さんステージ座席指定WEBチケット

おとな：2,200円(高校生以上) こども：1,100円(2歳～中学生)

■その他

・各種割引チケットや年間パスポートの併用はできません。

・0～1歳のお子様はチケットはいりません。お席は保護者の方と共有をお願いします。

専用WEBチケットはこちら :https://beachland.jp/event/9467/

ゴールデンウィーク期間中の営業情報

■営業時間：４月29日(水・祝)／５月2日(土)～6日(水・休) 9：30～17：00

４月30日(木)／５月1日(金) 9：30～16：00

■入園料：おとな（高校生以上）2,200円 子ども（2歳以上）1,100円

※南知多ビーチランドと南知多おもちゃ王国は入園料が共通です。

※画像は全てイメージです。表示の料金は全て税込み金額です。

※全てのイベントは予告なく変更、中止する場合があります。