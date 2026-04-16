法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」マーケティングWeek春-MaS-に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、4月22日(水)～24日(金)に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングweek春-MaS（マズ）-」に出展します。

同イベントはマーケティングの戦略立案からデジタルマーケ・SNS・広告枠・販促・ブランド構築・顧客育成（CRM/CX）・EC・営業DX--という9つの専門展で300社*の最新ソリューションを比較でき、マーケティングの全領域を網羅する展示会です。当社ブースでは名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」のデモ画面で、実際のUIをご体感いただけます。マーケティングWeekにご来場の際はぜひ弊社ブースへお越しください。

来場者登録はこちら：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

〈「マーケティングWeek春」概要〉

会期：2026年4月22日(水)～24日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（南展示場）小間番号S1-15

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちらから

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

ネクスタ・メイシは法人単位で名刺を管理し、一人ひとりが持つ貴重な人脈を可視化、共有することを目的としたクラウド型法人向け名刺管理アプリケーションです。

ビジネスに必要十分な機能を初期費用無料、月額1人660円～というリーズナブルな価格で、月間登録枚数も制限なし――でご提供。さらに1カ月の無料トライアルで使用感を確かめられるので安心。つまり「簡単、安心、マジ得」な名刺管理アプリです。

4月のアップデートでは、ご要望の多かった案件・コンタクトのエクスポートが可能になりました。進化し続けるネクスタ・メイシをぜひ会場でご体感ください。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/