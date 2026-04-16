株式会社三井不動産ホテルマネジメント　131名の新入社員を迎え2026年度入社式を実施

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)は、2026年4月1日(水)、東京ミッドタウンカンファレンスルームに入社式を執り行い、131名の新入社員を迎えました。

当日は、代表取締役社長の杉山亮より新入社員に向けて祝辞が述べられました。杉山は仕事に取り組むうえで最も大切にしている「好きこそものの上手なれ」という言葉を紹介。「ホテリエという仕事を心から好きになり、その価値や魅力を自分なりに見つけながら、誇りを持って日々の業務に取り組んでほしい」と激励しました。あわせて、新入社員一人ひとりの今後の成長に期待を寄せ、エールを送りました。

入社式の様子代表取締役社長 杉山亮

新入社員は約一か月間にわたる研修期間において、当社の理念や行動指針をはじめ、ホテルスタッフに求められる接遇の基本や心構えについてを学びます。研修を通じてホテリエとしての基礎を身につけるとともに、当社が大切にする価値観への理解を深めます。その後、全国に展開する各ホテル（「三井ガーデンホテルズ」34ホテル、「ザ セレスティンホテルズ」3ホテル、「sequence」3ホテル）へ配属され、それぞれの現場において実務経験を積みながら、ホテリエとしての第一歩を踏み出します。

日々の業務を通じて専門性を高め、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを提供できる人材へ成長していくことを期待しています。

■2026年度新入社員 配属予定エリア

(三井ガーデンホテルズ・ザ セレスティンホテルズ・sequence)

【北海道・東北】札幌、仙台

【関東】東京(銀座・芝・日本橋・六本木・神宮外苑・豊洲・大手町・京橋・汐留・上野・五反田・渋谷・水道橋)、千葉(柏の葉・新浦安)、神奈川(横浜みなとみらい)

【北陸・東海】金沢、名古屋

【近畿】京都、大阪

【中国】広島、岡山

【九州】福岡、熊本

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。