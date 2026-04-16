「一生枯れない、感謝のカタチ」ローズベア＆ローズラビット全11種が登場。『お酒の専門店 リカマン楽天市場店』が母の日ギフトの新定番を提案

株式会社イズミセ

『お酒の専門店 リカマン楽天市場店』（運営会社：株式会社イズミセ）では、「母の日ギフト特集2026」を開催中です。

今年は新たに、バラのお花でできた「ローズベア＆ラビット」を発売いたします。お手入れ不要で半永久的に美しさを保つ、新しいギフトの形を提案します。

バラのお花でできた華やかなローズベア＆ラビットが新登場

お酒の専門店として多くのお客様に支えられてきた当店ですが、近年「お酒を飲まないお母様にも感謝を伝えたい」「お酒と一緒に長く残る思い出を贈りたい」というお声をいただくようになりました。そこで、昨年ご好評いただいたフラワーギフトを拡充。水やり不要で美しさが半永久的に続く「ローズベア＆ラビット」を新定番として提案いたします。

手間いらずの一生枯れないフラワーギフト

高品質なウレタン製のバラを使用。水やりやお手入れの手間が一切かからないため、お母様に手間をかけさせることなく、玄関やリビングに飾るだけで日常の空間を華やかに彩り続けます。

驚きの軽さで”写真映え”

驚くほど軽量な設計のため、女性やお子様でも片手で持つことが可能です。ポーズがとりやすいため、母の日の記念撮影やSNS投稿におすすめです。

最大63cmのビッグサイズも！選べる全11種類

デスクや棚にさりげなく飾れる15cmの手のひらサイズから、抱えきれないほどの感動を与える63cmのビッグサイズまで、バリエーション豊かな全11種類を展開。お母様のライフスタイルや飾るスペースに合わせて、最適なサイズをお選びいただけます。

一生の記憶に残る「心に咲き続けるバラ」を贈りませんか。

カラーとサイズが選べる ローズベア&ローズラビット 2,780円(税込)～

https://item.rakuten.co.jp/likaman/rb/

期間限定！母の日ギフト早割キャンペーンを開催中

早割購入特典として、4/26(日)まで対象商品ポイント2倍キャンペーンを実施いたします。あわせて、母の日ギフトのご購入に使える「最大200円OFFクーポン(※)」も配布中。

※クーポンには利用回数上限が設定されております。クーポンを獲得されても、利用回数の上限に達した場合はご利用いただけません。

”お酒の専門店”ならではの充実の品揃え。お酒好きのお母様におすすめのビールセットを一部ご紹介いたします。

選べるソープフラワー&高級ビール「イネディット」セット

昨年ご好評いただいたフラワーギフトが今年も登場。感謝の気持ちがより伝わる母の日カード付きにパワーアップいたしました。

水やり不要でお手入れ楽々なソープフラワーと、フルーティーで華やかなセレブビール「イネディット」のセットです。

【早割 ポイント2倍対象商品】

送料無料 2,998円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/likaman/302227fl/

国産プレミアムビール18本飲み比べセット

国内五大メーカーの定番商品とプレミアムビール、人気のクラフトビール18種を贅沢に詰め合わせました。

今だけ母の日カード＆カーネーション付き。当店一番人気の飲み比べセットです。

【早割 最大200円オフクーポン対象商品】

送料無料 5,480円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/likaman/b117/

世界のビール8本+専用グラスセット

女性やビールが苦手な方でも飲みやすい、苦みが少なくフルーティーなホワイトビールとフルーツビールを8本厳選しました。

ダムレモンをより美味しく楽しめる、おしゃれで可愛い「ダムレモン専用グラス」もセットでお届けします。

【早割 ポイント2倍対象商品】

送料無料 3,998円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/likaman/b115/

5/6(水)午前9時までのご入金で、母の日当日のお届けが可能です。（※北海道・東北・沖縄県を除く）

※いずれも数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。また企画上、販売価格や内容に変更が生じる場合がございます。

株式会社イズミセは、今後もお酒の販売だけに留まらず、季節の行事を通じた「コミュニケーション」を創出するギフト商品の開発・提案を強化してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

お酒の専門店 リカマン楽天市場店

URL： https://www.rakuten.co.jp/likaman/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/