JR東日本スタートアップとLiLzが資本業務提携

JR東日本スタートアップ株式会社

JR東日本の子会社で、ベンチャー企業への出資や協業を推進するCVCであるJR東日本スタートアップ株式会社（代表取締役社長：柴田 裕、以下「JR東日本スタートアップ」）と、リモート点検向けIoT・AIソリューションを提供するLiLz株式会社（代表取締役社長：大西 敬吾、以下「リルズ」）は、JR東日本グループが保有する鉄道・駅・関連施設における設備点検の高度化および省人化の実現を目指し、資本業務提携することに合意しました。

◆JR東日本グループとの協業について

JR東日本グループとリルズは、JR東日本スタートアッププログラム（※1）において、設備点検業務の遠隔化・自動化に向けた実証実験を実施してきました。具体的には、GALA湯沢スキー場におけるユーティリティ関連設備やゴンドラ・リフト設備の点検業務を対象に、リルズの完全無線型IoTカメラおよびAI解析技術を活用し、従来は現地で実施していた目視点検のリモート化・自動化に取り組みました。その結果、点検業務の省力化や作業の平準化、安全性の向上といった効果が確認され、年間2,000時間以上の作業削減につながるなど、現場業務の効率化に寄与する成果が得られました。

今後は、本実証で得られた成果を他のスキー場へも展開するとともに、鉄道関連施設を含むさまざまな現場への展開可能性について検証を進めていきます。

※1 JR東日本スタートアッププログラム：ベンチャー企業等から提案を募り、JR東日本グループのアセットを活用して実現を目指すプログラム

◆LiLz株式会社について

リルズは、電源・ネットワーク工事不要の完全無線型IoTカメラとクラウド上のAI解析を組み合わせたリモート点検ソリューションを提供しています。電源や通信環境が制約される現場においても省電力動作するIoTカメラが長期間の遠隔監視を可能とし、インフラ、製造業、エネルギー分野など幅広い領域で設備管理の高度化に貢献してきました。「その余白が、現場を変える」をスローガンに、現場従事者が手軽に導入できるソリューションを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：LiLz株式会社

所在地 ：沖縄県宜野湾市我如古2-3-7 2F

代表者 ：代表取締役社長 大西 敬吾

設立 ：2017年7月

事業内容 ：AI・IoTを活用したリモート点検ソリューションの開発・提供

URL ：https://lilz.jp/

JR東日本スタートアップ株式会社とは

JR東日本スタートアップ株式会社は、JR東日本グループとスタートアップ企業との共創を推進するコーポレートベンチャーキャピタルです。

所在地：東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 6・7F

代表者：代表取締役社長 柴田 裕

株 主：東日本旅客鉄道株式会社（100％）

設立日：2018年2月20日

連絡先： ホームページ https://jrestartup.co.jp