バクラク、新CMシリーズの配信を開始。「AIエージェントに仕事はお任せ」をテーマに、経費精算・ビジネスカードの業務負荷をまとめて解消する体験を描く

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、AIエージェントサービス「バクラク」の新CMシリーズの配信を開始したことをお知らせします。

https://bakuraku.jp/

リリースの概要

今回のCMシリーズでは、「AIエージェントに仕事はお任せ」をコピーに掲げ、AIエージェントによって、申請者、承認者両方の業務負担が軽減し、"バクラク"になる体験を表現しました。

１.AI申請レビュー篇

バクラクの「AI申請レビュー」は、複雑な社内ルールによって差し戻しが発生しやすい経費精算業務に対し、申請前にAIが会社ごとのルールを学習し、申請時にその場で指摘することで、スムーズな承認につなげます。「ルールが分からない」「差し戻し対応が発生する」「承認者の確認負荷が高い」といった課題を、AIによってまとめて解消します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=esotlLAFNMw ]

２.バクラク経費精算・出張経費篇

「バクラク経費精算」では、出張時にたまりがちな領収書をスマートフォンで撮影するだけで、AIが読み取り、分類、明細とのひも付けまで行います。これにより、「領収書がたまる」「帰社後の精算が面倒」「明細とのひも付けミスが起きやすい」といった、出張経費にまつわる複数の負担を解消します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7LECUWIAhOw ]

３.バクラクビジネスカード・出張経費篇

「バクラクビジネスカード」で支払うことで、出張中の立替の手間から解放されます。事前の利用範囲設定によって不正利用の懸念を抑えられ、「使いすぎへの不安」「月末の締め作業」といった負担を軽減します。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=PdxUN6amUB0 ]

バクラク「AI申請レビュー」導入事例

・ 株式会社タイミー

AIが「申請不備」を指摘。差し戻しと月4,000行の明細チェックをなくし、締め作業を1日短縮

詳細はこちら :https://bakuraku.jp/case/timee_2/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260416&utm_content=timee_2_cm

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

バクラク経費精算とは

バクラク経費精算は、手入力ゼロのAI経費精算システムです。複数のレシートや領収書を一括アップロードできる領収書読取特化AI-OCR、汎用ワークフロー機能を用いた稟議との紐付けなど経費精算でやるべきことがスムーズになります。

https://bakuraku.jp/expense

バクラクビジネスカードとは

利用する“前後”の業務もラクになる、法人向けAIビジネスカードです。明細照合・仕訳を自動化し、内部統制や証憑管理も効率化します。小口現金を削減し、支払い～経費精算のフローがなめらかになることで、経理担当はもちろん従業員もバクラクに。即日追加発行、与信枠5億円以上の実績あり、カードごとの金額指定も可能で安心してご利用いただけます。

https://bakuraku.jp/card

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/