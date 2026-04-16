株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、「ノーコード／ローコードプラットフォームでAmiVoice(R)を使ってみよう ～Claris FileMaker編～」のオンデマンド配信を開始いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/claris-filemaker/?from=pr

本セミナーでは、クラウド型音声認識サービスである「AmiVoice API」をFileMakerから手軽に利用し、 簡易的な議事録アプリとして活用する方法を紹介します。

webView上で音声録音を行い、そのデータをAmiVoice APIで文字起こしし、発話単位で自動的にデータベースへ登録する仕組みを、実際の画面を用いて具体的に解説します。

ローコードで構築できる点も併せてご覧いただきます。ぜひこの機会にご視聴下さい。

ノーコード／ローコードプラットフォームでAmiVoice(R)を使ってみよう

～Claris FileMaker編～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/752_1_551bf26f113ac6a4f3fadd36f525057f.jpg?v=202604170251 ]

詳細・お申込みはこちら :https://acp.amivoice.com/webinar/claris-filemaker/?from=pr

【本件のお問い合わせ】

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ウェビナー事務局

Mail: ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp

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