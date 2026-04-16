＜確報版＞4月1日時点の就職活動調査 　～キャリタス就活 学生モニター2027 調査結果(2026年4月発行)～

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）を対象に、学生の最新動向を知るべく、4月1日時点での就職活動状況などを尋ねました。（調査期間：2026年4月1日～6日、回答数：1,057人）

＜＜ 主な内容 ＞＞

１．エントリー社数と会社説明会の参加社数

○一人あたりのエントリー社数の平均は19.2社。前年同期調査（21.8社）より2.6社減少

２．選考試験の受験状況 ・・・図表１、２

○ES提出社数は前年を上回る（平均9.7社→10.7社）。筆記試験と面接社数もそれぞれ増加

○「ESの締切が早過ぎて応募できなかった企業がある」学生は半数近くに上る（47.8％）

３．４月1日現在の内定状況（※） ・・・図表３

○内定率は67.6％。前年同期実績（64.9％）を2.7ポイント上回る

○就職先を決めて活動を終了したのは全体の2割強（22.1％）。7割が就職活動継続（計72.4％）

○内定業界は「情報処理・ソフトウエア」が最多。文理とも1位

４．内定後に企業から受けたフォロー

○内定取得者の大半が早くも内定企業からのフォローを経験

５．就職活動継続学生の動向 ・・・図表４

○現時点の志望業界1位「官公庁・団体」、2位「銀行」

○就職活動を終えたい時期は、今年も選考解禁後の「6月後半」が最多（20.5％）

６．会社説明会での不満

○会社説明会に不満を感じたことがある学生は8割

７．魅力を感じる採用形態 ・・・図表５

○「総合職採用（メンバーシップ型）」が最多も、減少傾向。「初期配属確約採用」は年々増加

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/202604_gakuseichosa_kakuho.pdf

※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた。※「内定」には、内々定を含む。

【調査概要】

調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学４年生（理系は大学院修士課程2年生含む）

回答者数 ： 1,057人（文系男子223人、文系女子481人、理系男子186人、理系女子167人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年4月1日～6日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. 選考試験の受験状況１.

図表２. 選考試験の受験状況２.

図表３. ４月1日現在の内定状況

図表４. 就職活動継続学生の動向

図表５. 魅力を感じる採用形態