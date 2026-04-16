スーパーチャージャー付きマリンエンジンを搭載した「JET SKI ULTRA 310シリーズ」新しいカラー&グラフィックで2026年4月25日に発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「JET SKI ULTRA 310LX」「JET SKI ULTRA 310LX-S」を2026年4月25日（土）に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/watercraft/jet-ski/jet-ski-3-passenger-supercharged/jet-ski-ultra-310

■JET SKI ULTRA 310LX-S

※画像はイメージです。

最大出力300PS を誇るスーパーチャージャー付きエンジンと、高級感あふれるスタイリング、快適性を備えた”JET SKI ULTRA 310LX-S“。さまざまなコンディションで優れたライディングを提供します。スタンドアップライディングをしやすいスリムシート、フル・ミドル・ローの選択とSLOモードを選択可能なパワーモード、片手で操作できる減速機能のKSRD、複数の表示モードやワイヤレス接続機能が搭載された7インチTFT カラー液晶スクリーン、着岸時に便利なリヤビューカメラ等、充実の装備を搭載。加えてバンパーに組み込まれたスタイリッシュなLEDアクセントライトは、存在感と高級感を放っています。エキサイティングな乗り味と快適性、装備の充実を高次元で両立しています。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

JET SKI ULTRA 310LX-S リップタイドターコイズ×エボニー

■JET SKI ULTRA 310LX

最大出力 300PS のスーパーチャージャー付きエンジンと、高級感あふれるスタイリングと快適性を備えた「JET SKI」のフラッグシップモデル、“JET SKI ULTRA 310LX“。

”JET SKI ULTRA 310LX-S“に搭載された装備に加え、4スピーカーオーディオシステム「JETSOUND 4s」や、前後にポジション調整が可能な「ERGO-FIT LXuryシート」、スタイリッシュなメーターバイザーを採用。

高級感のあるメタリックディープレッドのカラーリングと広いエクステンデッドリヤデッキが、ハイエンドモデルにふさわしい風格を漂わせています。

■従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

JET SKI ULTRA 310LX メタリックディープレッド×エボニー[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/901_1_232826b9b7fdb5d36c3e27ed2b7f74c8.jpg?v=202604170251 ]

※画像は実際のモデルとイメージが異なる場合あります。

※仕様・諸元は予告無く変更することがあります。

※出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。

※乾燥重量には、燃料・潤滑油・バッテリー液等が含まれません。

※整備質量は航走に必要な整備を行った状態での重量です。重量には燃料・潤滑油・バッテリー液等が含まれます。

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。詳しくはジェットスキーARKにお問い合わせください。

※メーカー希望小売価格には予備検査料を含みますが、船舶検査料、船舶検査代行料、法定装備品代金は含まれていません。

※PWSA対人賠償責任保険が付帯されます。（並行輸入艇を除く）

※ウォータークラフト「ジェットスキー」の操縦には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。

※航行できる区域は小型船舶安全規則の定める航行区域内です。夜間の走行は禁止されています。

※安全走行のため、ライフジャケット、ウエットスーツ、ウエットボトム、アイプロテクターなどを着用し、水上マナー、法規を守りましょう。

※「JET SKI」「ジェットスキー」はカワサキモータース株式会社の登録商標です。

※本製品はカワサキモータース株式会社の海外工場 Kawasaki Motores de Mexico S.A. de C.V.(メキシコ合衆国)において生産されたものです。

■ジェットスキーARK

ジェットスキーARK（アーク）は「Authorized and Reliable shop of Kawasaki」の略で、信頼あるカワサキ正規取扱店です。豊富な経験と知識で、お客様のジェットスキーライフをお手伝いいたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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