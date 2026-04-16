NewDays限定「新幹線デザイン手提げ袋」を先着プレゼント！「春のわくわくお菓子フェア」開催

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区／カンパニー長：高橋 徹）は、運営する「NewDays」において、行楽シーズンに合わせた「春のわくわくお菓子フェア」を4月21日（火）から5月4日（月）の期間で実施いたします。

【実施期間】 2026年4月21日（火） ～5月4日（月）

【実施箇所】 NewDays（一部店舗を除く）

※NewDays KIOSKは対象外です

NewDays限定！新幹線デザイン手提げ袋を先着プレゼント！

「春のわくわくお菓子フェア」対象商品3個を同時購入ごとに、

NewDays限定「新幹線デザイン手提げ袋」1枚を先着でプレゼントいたします。

お会計時、対象商品3個とお好きな「新幹線デザイン手提げ袋」1枚をレジへお持ちください。

※数量限定、各店舗ごとに景品がなくなり次第終了となります

※画像・イラストはイメージです

《選べるデザインは4種類！》 左からE5系・E6系・E7系・E8系

対象商品

※価格は全て税込です

※店舗により、取り扱いがない場合があります

NewDaysについて

○NewDaysとは

株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストアで、「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、日常（朝、昼、夜）に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供します。新たなオリジナル商品ブランド「ニュータス」など、 NewDaysならではの独自の品揃えで、お客さまの日常をサポートしていきます。

NewDaysの平均日販 749千円（2025年 3 月末時点）

「日経MJ 2024 年度コンビニ調査」1店あたり平均日販ランキング第一位

・営業時間が1 日 14 時間以上

・売り場面積30 平方メートル 以上 250 平方メートル 未満

※商業統計調査に使用された基準を使用

○エキソト出店続々！

エキナカコンビニの代名詞NewDaysがエキソトに拡大中！