残波×キングス 2025-26 SEASON限定コラボボトルを数量限定で販売！

沖縄バスケットボール株式会社

4月19日(日)に沖縄サントリーアリーナで開催される三遠ネオフェニックス戦にて、2025-26 SEASON 泡盛残波 × 琉球ゴールデンキングスの限定コラボボトルを2階サウスブースで販売いたします。

多くの方に愛飲されている沖縄の泡盛「残波」にキングスの選手がデザインされたコラボボトルは、毎年キングスファンの方々のコレクションとしてもお楽しみいただいております。数量限定360本の販売となっており、ご購入者限定で今年はサイン入り化粧箱とサイン入りグッズが当たる抽選も実施いたします。

ぜひお早めにご購入ください。

■販売情報

販売日：2026年4月19日(日) 三遠ネオフェニックス戦

販売時間：アリーナ開場～試合終了まで (売り切れ次第終了)

販売場所：沖縄サントリーアリーナ 2Fサウスブース

支払方法：クレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス決済のみご利用可能です。現金でのお支払いはできません。

※数量限定商品のため、予定販売数に達し次第、販売を終了いたします。

※20歳未満の方の購入はできません。

■商品の受け渡しについて

ご購入時に、販売ブースにて、商品引換券をお渡しいたします。試合終了後、2階メインエントランス内正面にて、商品引換券と引き換えに商品をお渡しいたします。

※商品引換券は、試合当日の4月19日(日)のみ有効です。当日引き換えいただけなかった場合や、商品引換券を紛失した場合は商品を受け取ることができませんのでご注意ください。