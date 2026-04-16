【最大350万円補助】株式会社ワサビ、中小企業・小規模事業のデジタル化、AI導入を支援する「デジタル化・AI導入補助金2026」の導入支援事業者に採択

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）は、中小企業・小規模事業者等の業務効率化やDX等に向けた ITツールの導入を支援する「デジタル化・AI導入補助金2026」の導入支援事業者に採択されました。

リユース特化型EC一元管理システム「ワサビスイッチ」の利用により、ITツール導入にかかる費用の2/3、最大350万円（※1）の補助が受けられます。



※1 本補助金は「補助上限額」が最大350万円であり、補助対象経費（ITツールの費用）の「50万円以下の部分は3/4以内（小規模事業者は4/5以内）」、および「50万円超～350万円の部分は2/3以内」が補助されます。

デジタル化・AI導入補助金2026とは

デジタル化・AI導入補助金2026は、経済産業省中小企業庁による、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。



本年度から「デジタル化・AI導入補助金」と名称が変更され、生成AIの活用をはじめとする、より踏み込んだデジタル化推進を掲げている点が特徴です。

IT導入支援事業者とは

IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者です。事務局に登録申請を行い、事務局および外部審査委員会による審査の結果、採択される必要があります。

引用：IT導入支援事業者とは ｜ デジタル化・AI導入補助金2026

https://it-shien.smrj.go.jp/itvendor/about/

「ワサビスイッチ」で実現できる業務効率化・DX

リユース事業およびEC運営事業では、在庫管理や出品作業の属人化、業務負荷の増大などの課題が多く見られます。ワサビスイッチは、こうした課題解決を支援するリユース特化型のEC一元管理システムです。

具体的には、以下の機能により業務効率化とDXを支援します。

- 出品業務を専用アプリ・AI機能によりデジタル化・効率化し、作業時間を最大75％削減（※2）。- 出品・在庫・受注・配送までをシステム上で一元管理し、業務の分散や属人化を解消- 国内外30以上のモールに対応し、中小企業・少人数体制でも海外展開を実現

これらの機能により、業務のデジタル化と運営の標準化を実現し、作業負荷を抑えながら売上拡大につながる体制づくりを支援します。

※2 2025年12月調べ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]



本サービスの導入事例、活用方法などについては、公式サイト(https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026)にてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 導入事例はこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026

「ワサビスイッチ」利用における、補助金の申し込みについて

応募の際は、公式サイトの「スケジュール・申請・手続きフロー(https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/)」をご一読の上、補助金の支援をご検討の方はぜひお問い合わせください。

「ワサビスイッチ」の申請枠

インボイス枠（インボイス対応類型）（※3）



交付申請期間

第1次締切日：2026年5月12日（火）17:00 【インボイス枠（インボイス対応類型）】

引用：事業スケジュール ｜ デジタル化・AI導入補助金2026

https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/

※3 申請には複数の「類型（枠）」があり、補助額・補助率は異なります。

また、本制度に対するお問い合わせは、こちらよりご覧ください。

本制度に関するお問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/service/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース業界のさらなる発展を促し、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL：050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz

取材・講演依頼についてのご相談やご質問はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260416_it_subsidy2026