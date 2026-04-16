SailPoint テクノロジーズジャパン 合同会社

*本プレスリリースは、2026年3月16日に米国で発表されたニュースリリース(https://www.sailpoint.com/press-releases/sailpoint-aws-agentic-ai-strategic-collaboration-agreement)の抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

企業向けアイデンティティ セキュリティ(https://www.sailpoint.com/ja/identity-library/what-is-identity-security)のリーダーであるSailPoint, Inc.(https://www.sailpoint.com/)（以下「SailPoint」）とAmazon Web Services（以下「AWS」）は、複数年にわたる新たな戦略的協業契約（SCA）の締結を発表しました。この契約は両社の長年の協力関係に基づくものであり、AWS上でのエージェント型AI構築における推奨アイデンティティ ガバナンス ソリューションとしてSailPointを位置付けるものです。この協業の一環として、両社はSailPoint Agent Identity Securityに関するパートナーシップを拡大し、AWSサービスを利用するすべての人と非人間アイデンティティを一元管理するガバナンス レイヤーの開発を進める予定です。

AIエージェントがユーザーやアプリケーション、システムの代わりに行動する場面が増えるにつれ、組織は新たな課題に直面しています。このたびの協業を通じて、SailPointとAWSは、AWS環境全体でエージェント ワークロードが拡大する中、人および非人間アイデンティティの管理と保護、アクセスポリシーの適用、アクセス制御の維持を可能にする統合ガバナンス レイヤーの実現に注力していきます。

SailPointの最高経営責任者（CEO）兼創業者であるマーク・マクレーンは、次のように述べています。

「AIエージェントの急増により、新たな非人間アイデンティティが生まれ、その一つひとつが新たな攻撃対象領域となっています。AIが真にビジネスを加速するためには、強固なセキュリティ基盤の上に構築されることが不可欠です。AWSとの協業は、まさにその基盤を提供するものです。ユニファイドなアイデンティティ プレーン(identity plane)を構築することで、複雑なAI主導のエコシステムに対応するために必要な可視性・管理能力をお客様に提供し、大胆かつ安全なイノベーションを支援します」

PACCARのアイデンティティ アクセス管理（IAM）担当マネージャーであるミシェル・アン・シュローダー氏は、次のように述べています。

「AWSの堅牢なクラウド基盤上で提供されるSailPoint Identity Security Cloudを通じてAIを活用することで、PACCARはアイデンティティ管理をシームレスかつ自動化されたプロセスへと変革しました。これにより、コンプライアンス対応が容易になっただけでなく、ますます複雑化するデジタル環境においても、安全かつ効率的にビジネスを拡張できるようになりました」

AWSのアイデンティティ アクセス管理、クラウド ガバナンス、およびIaC（Infrastructure as Code）担当副社長であるケシャブ・ナルシプル氏は、次のように述べています。

「AIエージェントは、あらゆる業界に成長とイノベーションの機会をもたらしています。お客様が革新的な体験を構築するにあたり、信頼できるセキュリティとガバナンスの枠組みが求められています。今回の協業により、アイデンティティ分野におけるSailPointのリーダーシップとAWSの強みを組み合わせることで、お客様が安心してAIエージェントを導入し、利用範囲を拡大できるよう支援します」

AIエージェントを保護するユニファイド アイデンティティ セキュリティ レイヤーの構築

今回の戦略的協業契約は、SailPointとAWSの既存の協力関係を強化し、両社の技術面およびビジネス面での連携をさらに深めることを目的としています。両社は、組織がより自律的なAI主導型アーキテクチャの採用を進める中で、アイデンティティ、アプリケーション、データ、マシン、AIエージェントにわたるアクセス権限を一貫して管理できるよう支援します。両社の顧客に包括的なアイデンティティ ガバナンス ソリューションを提供することで、従来の静的なアクセス権限の付与から、AWSのサービス群全体にわたる動的かつ継続的なガバナンスへの移行を促進します。

本協業の主な内容は以下の通りです。

・すべてのアイデンティティを対象としたライフサイクル全体のガバナンス：AWSエコシステムを利用するすべての人、マシン、エージェントのアイデンティティに対し、所有権管理やアクセス認証からアイデンティティおよび権限の安全な削除まで、ライフサイクル全体を管理する単一のフレームワークを提供します。

・継続的な最小アクセス権限管理：AWS CloudTrailを通じてリアルタイムの使用データを分析し、アイデンティティに必要最小限のアクセス権限のみを付与することで、最小権限の原則を徹底するインテリジェントで自動化されたガバナンスを実現します。

・360度の可視性を実現するユニファイド アイデンティティ グラフ：ワークロード、フェデレーティッド アイデンティティ、サービス、データ間のすべてのアクセス権限の関係性を単一ビューで可視化。可視性と制御をより強化します。

・ポリシーの自動適用とガードレールの構築：アクセス ポリシーを常時適用する自動化されたセキュリティ ガードレールを設定し、リスク、役割、または行動の変化に基づいてアクセス権限の取り消しを即座に実行するワークフローにより、常に安全な状態を維持します。

SailPointはAWS AgentCore（Bedrock AgentCore）と連携し、AgentCore内のAIエージェントを検出してSailPoint上でアイデンティティとして管理します。これによりSailPointの顧客は人とエージェントの両方のアイデンティティを単一の画面で管理できるようになり、人とエージェントの操作の帰属の可視化、ライフサイクル管理、アクセス権限レビュー、権限の最適化、ポリシーの適用が可能になります。今後は、SailPointを使ってAgentCoreエージェントのアカウントをプロビジョニングし、新たなアクセス権限の申請および付与を行う機能も提供される予定です。これにより両社の顧客は、セキュリティ制御やガードレールを維持しながらAIの導入と利用拡大を進めることができます。

AIの利用拡大に対応したアイデンティティ セキュリティ

このたびの戦略的協業契約は、新たな市場の開拓と顧客によるソリューション導入の促進を目的としており、特に最新のSaaS型アイデンティティ管理プラットフォームへの移行を検討中の企業を支援するものです。両社の営業およびマーケティングチームの強みを結集することで、高度に統合されたソリューションが実現することが期待されます。また、本契約の一環として、SailPointマシン アイデンティティ セキュリティ（MIS）やSailPoint Agent Identity Securityを含むSailPointのソリューションがAWS Marketplaceで提供開始されました。

詳細については、https://www.sailpoint.com/partners/awsをご覧ください。(https://www.sailpoint.com/partners/aws%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

［将来予測に関する記述］

本プレスリリースには、1995年の米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）が定義する「将来予測に関する記述」が含まれている可能性があります。これには、AWSとの戦略的協業に関連したSailPointの見通しも含まれます。将来予測の記述は、「～かもしれない」「～だろう」「～が期待される」「～が計画されている」「～と予想される」「～する可能性がある」「～するだろう」「～する予定である」「～するつもりである」「～と思われる」「～を目標とする」などの表現、またはその否定形、あるいは当社の期待、戦略、計画、意図について述べた類似の言葉・表現の使用によって特定される場合があります。これらの将来予測に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、今後の展開およびそれが当社に与える影響に関する経営陣の現時点での期待、予想、見方に基づくものであり、不確実性、各種リスク、状況の変化といった予測困難な要素に左右されます。これらの将来予測に関する記述で明示または暗示された当社の見通しが実現するとは限りません。ここに記述されている現在未提供のSailPoint製品の機能の開発、発表、および提供時期については、SailPointの単独の裁量に委ねられており、提供が実現しない可能性や、様々な要因により提供機能が当社の予想する内容と大きく異なる可能性があるため、購入判断の根拠とすべきではありません。

将来の実際の結果が、当社の過去の実績やこの将来予測に関する記述が明示または暗示する内容と大きく異なる原因となり得る主な要因（当社の制御の及ぶ範囲外の要素も含む）には、以下が含まれます。既存顧客との関係を深める当社の能力。アイデンティティ セキュリティソリューション市場の成長動向。各パートナーとの良好な関係を維持する当社の能力。現在および将来の競合他社に対する当社の競争力。当社事業運営の複雑化。業界リーダーおよびイノベーターとしてのブランドまたは評判を維持・向上する当社の能力。業界または世界経済における不利な状況。当社のソリューションに人工知能（AI）を効果的に導入、活用、統合する当社の能力。当社のセキュリティへの侵害、サイバー攻撃、またはその他のサイバーリスク被害。当社SaaSソリューションの提供または当社事業で使用するサードパーティのクラウドベースシステムに影響をおよぼす中断、停止、またはその他障害。急速に変化するテクノロジー、業界標準、規制、または顧客のニーズ、要件、嗜好に適応する当社の能力。当社のプラットフォームまたはソリューションに発生する、あるいは検知されるエラー、不具合、障害。当社のプラットフォームおよびソリューションが顧客の既存または将来のITインフラストラクチャと効果的に相互運用できる能力。

これらのリスクおよび当社の財務実績に影響をおよぼす可能性のあるその他要因に関する詳細情報は、米国証券取引委員会に提出した当社の報告書およびその他文書に記載されています。これには、直近に提出した年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」ならびに「経営陣による財務状況および経営成績の分析説明」が含まれます。将来予測に関する記述は、当該記述がなされた時点におけるものであり、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報や将来の出来事、その他いかなる理由によっても、当社は将来の予測に関する記述を公に更新または修正する一切の義務を負いません。

■SailPointについて

SailPointは、アダプティブ アイデンティティ セキュリティの新たな時代を切り拓いています。人以外のアイデンティティの数が、人のアイデンティティの数を大幅に上回る現代において、SailPointが提供するAI主導のプラットフォームは、アイデンティティ、セキュリティ、データ インテリジェンスを統合し、高度化するアイデンティティ ベースの脅威から、現代のエンタープライズを守ります。 SailPointは、あらゆるアイデンティティを網羅するとともに、リアルタイム アクセスを実現するために必要となる深いコンテキストを提供するアイデンティティ ソリューションを提供。「ゼロ スタンディング特権」や「コンテキスト化されたリスク」といった概念に基づき構築されたSailPointプラットフォームは、アイデンティティを脆弱性の起点から、強力なセキュリティの優位性へと転換させます。世界を代表する多くの企業から信頼されるSailPointは、インテリジェントな自律型アイデンティティ セキュリティの中核を担っています。