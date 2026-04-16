Binance Japan Card新規入会キャンペーンを開始

Binance Japan株式会社

世界最大規模※のブロックチェーン・エコシステムおよび暗号資産インフラを提供するBinanceの日本法人であるBinance Japan株式会社（以下「Binance Japan」）は、暗号資産と日常生活をシームレスに繋ぐクレジットカード「Binance Japan Card」において、新規入会キャンペーンを開始いたしました。



本キャンペーンでは、期間中にBinance Japan Cardに新規お申し込みいただき、合計10,000円以上ご利用いただいた先着1,500名様に、1,650円相当のビットコイン（BTC）をプレゼントいたします。これにより、クレジットカード2年目以降の年会費（税込1,650円）が実質無料となります。



キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126862/table/46_1_79b47ed497c44d63919093b39cfa0daf.jpg?v=202604170151 ]



キャンペーン参加ステップ

1．クレジットカード 「Binance Japan Card」を申し込む

キャンペーンページより申し込み手続きを行います。（ライフカード株式会社所定の審査がございます）但し、Binance Japanの口座未開設ユーザーは最初にBinance Japanアプリをダウンロードし、メールアドレスまたは電話番号でアカウント登録を行い、本人確認を完了することが必要です。



2．Binance Japan Cardでキャンペーン期間内に10,000円以上利用する

Binance Japan Card発行承認後、Binance Japan Cardで合計10,000円以上のお買い物をしてください。

3．ビットコイン（BTC）を受け取る

条件達成後、1,650円相当のビットコインがBinance Japanアプリのリワードハブに付与されます。



▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.binance.com/ja/events/binance-japan-card-sign-up-campaign

Binance Japan Cardについて

Binance Japan Cardは、日常のカードショッピングを通じて少額から自然に暗号資産が貯まる仕組みを提供することで、暗号資産との健全な接点を広げているクレジットカードです。

● JCBネットワーク対応：世界中のJCB加盟店でご利用いただけます。

● 高還元：日常のクレジットカードご利用でご利用額の1.6%相当の暗号資産BNB（ビルドアンドビルド）が還元されます。

● シームレスな暗号資産保有体験：還元されたBNBはBinance Japanアカウントに自動的に貯まり、暗号資産運用の手軽な第一歩として最適です。

▼「Binance Japan Card」のお申込はこちら

https://www.binance.com/ja/events/binance-japan-dat-corporate-solutions

Binance Japanについて

Binance Japanは、世界最大規模のブロックチェーン・エコシステムおよび暗号資産インフラを提供する Binanceの日本法人です。国内において関東財務局登録の暗号資産交換業者として2023年8月より主に暗号資産現物取引および貸暗号資産のサービスを中心に提供しています。より詳細な情報については、https://www.binance.com/ja をご覧ください。

注意事項:

1. 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

2. 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

3. 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

4. 暗号資産は、市場状況や流動性の変動により、注文した価格や量で取引ができなくなる可能性があります。

5. 暗号資産は、ブロックチェーンその他の記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

6. 暗号資産の価格は購入価格と売却価格に差があります。

7. 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができずその価値が失われること、及び当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず保有する暗号資産を移転されるおそれがあります。

8. 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

9. お取引の際は、取引内容を十分に理解し、自己の責任をもって行ってください。

Binance Japan株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長 第０００３１号

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会会員