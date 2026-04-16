一過性で終わらせない！「続く関係人口」のつくり方 ／ おてつたび・ヤマップ 自治体向け共同オンラインセミナー 4月21日開催

株式会社ヤマップ

「地球とつながるよろこび。」を企業理念に掲げアウトドア事業を行う株式会社ヤマップ（福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦、以下ヤマップ）は、地域と旅人をつなぐプラットフォーム「おてつたび」を運営する株式会社おてつたび（東京都、代表取締役 永岡里菜、以下おてつたび）と共同で、地方自治体の関係人口担当者を対象としたオンラインセミナー一過性で終わらせない！「続く関係人口」のつくり方を2026年4月21日（火）に初開催します。

URL：https://corporate.yamap.co.jp/outdoorsolution/260421(https://corporate.yamap.co.jp/outdoorsolution/260421)

「関係人口」という言葉が地方創生の現場に定着して久しい昨今、人口減少が加速し、全国の自治体で誘客競争が激化する中、実務を担う担当者からは、切実な悩みが寄せられています。

「耳目を集めるプロモーションや観光促進だけでは次につながらない」

「地域に何度も足を運んでくれるリピーターが増えない」

「現場・現地に軸を置き、深く関わり続けてくれる人をどう育めばいいかわからない」

一過性の施策ではなく「当事者」として地域に愛着を持ち、互いに必要とし合う持続可能な関係を構築するためには、地域と人が出会う『入り口デザイン』を根本から見直す必要があります。

そこで今回、全国各地の現場で地域と人をつなぎ「続く関係人口」を創出してきた2社による共同セミナーを企画いたしました。「働く」を入り口とする「おてつたび」と「趣味」を入り口とする「ヤマップ」。「おてつたび」が大切にする「顔の見える関係人口」という考え方と、アクティビティを機軸とした「ヤマップ」の自然な関係性のデザイン手法を掛け合わせ、「続く関係人口」をつくるリアルな事例と実践知をお届けします。

セミナー概要

タイトル：一過性で終わらせない！「続く関係人口」のつくり方

開催日時：2026年4月21日（火）13時～14時

開催形式：オンライン

内容：

・「一過性で終わらせない」ための受け入れ体制の整え方と具体的な仕掛け

・「趣味」「就労」それぞれのアプローチが向いている自治体のフェーズと条件

・関係人口の成果を庁内で可視化し、次期予算獲得につなげるためのヒント

・担当者交代にも耐えうる、外部プラットフォーム活用による「仕組み化」の考え方 等

対象：地方自治体の関係人口創出・移住定住・観光・地域おこし協力隊などの担当者

参加費：無料（要事前申込）

申込URL：https://corporate.yamap.co.jp/outdoorsolution/260421(https://corporate.yamap.co.jp/outdoorsolution/260421)

本セミナーで紐解く事例（一部）

3年間で約120名が2週間地域に滞在×お手伝い！

移住者も生まれている徳島県鳴門市の事例（おてつたび）

鳴門市では従来の移住施策に掛け合わせて、「おてつたび」のプラットフォームを活用。鳴門市の基幹産業である『農業』のおてつたびを軸に、全国から参加者を募集し、毎回応募が殺到。おてつたびをきっかけに鳴門市での暮らしに関心の高い層が大勢訪れています。セミナーでは「鳴門市の役割」「応募が殺到する秘訣」などをお伝えします。

参考記事：おてつたび、農林水産省「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明」を取得。徳島県鳴門市での関係人口創出と移住の実績が評価

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000036175.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000036175.html)

熊野古道と新たな絆を紡ぐ「熊野リボーンプロジェクト」（ヤマップ）

ヤマップと和歌山県田辺市が共同で実施する関係人口創出事業「熊野リボーンプロジェクト」は、これまで（第1～6期）延べ70名以上が参加し、プログラム終了後、アンケート回答者全員が地域を再訪しているという、高い実績を誇る取り組みです。

本セミナーでは、このプロジェクトがなぜ「続く関係人口」を生み出せたのか、その実践知をお話しします。なお、近日中に第7期メンバーの募集開始も予定しております。

参考記事：和歌山県田辺市の関係人口創出事業、5年目の追跡調査レポート

https://yamap.com/magazine/62759(https://yamap.com/magazine/62759)

熊野リボーンプロジェクト 特設サイト

https://sp.yamap.com/kumano/(https://sp.yamap.com/kumano/)

おてつたびについて

「おてつたび」は「お手伝い（短期アルバイト）」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。人手不足に悩む地域事業者と、働きながら旅を楽しみたい旅行者をマッチングしています。

旅行者は、現地までの交通費は自己負担となりますが、旅先で働いて報酬を得ることができるため、旅行にかかる費用を抑えることができます。さらに、地域の人々と交流することで、その土地の文化や暮らしをより深く体験することができます。

地域の事業者は、全国各地から働き手を募集することができ、人手不足の解消につながります。

地域にとっても、訪れた人が空き時間に観光を楽しんだり、SNSを通じて地域の魅力を発信したりすることで、経済の活性化が期待できます。さらに、一定期間（おてつたびの平均滞在期間は2週間）を地域で過ごし、地元の人々と交流を深めることで、「また会いたい人がいる」「また訪れたい」と思ってもらえるような、新たな関係人口の創出にもつながります。

https://otetsutabi.com/(https://otetsutabi.com/)

会社概要

会社名 ：株式会社おてつたび

代表者 ：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地 ：（東京オフィス）〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29-9 五反田アルファビル

（静岡オフィス）〒430-0907 静岡県浜松市中央区高林1丁目8-43

設立 ：2018年7月

資本金：70,286,500 円

URL ：https://otetsutabi.com/(https://otetsutabi.com/)

ヤマップについて

2013年、福岡市で創業。「地球とつながるよろこび。」を企業理念に、山を歩きたくなるアプリ「YAMAP」をはじめ、「YAMAP STORE」「YAMAPアウトドア保険」など、山歩きの体験を包括的に支えるプラットフォーム事業を展開。さらに、国内No.1の利用者数とテクノロジーを活かして「観光・誘客支援」「ふるさと納税」など、地域活性化や自然環境の保全につながる領域にも事業を拡張。AI時代に問われる「身体性」を自然体験で育み、人と地球環境がともに豊かになる世界を目指すアウトドア企業です。

※2024年10月 利用者数調査 [App Ape調べ]

https://corporate.yamap.co.jp/(https://corporate.yamap.co.jp/)

会社概要

会社名 株式会社ヤマップ

本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F

資本金（資本準備金含む） 1億円

事業概要

1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営

2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営

3. 日常もアウトドアも補償「YAMAPアウトドア保険」の販売

4. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営

5. 自然特化型のふるさと納税ポータルサイト「YAMAPふるさと納税」の運営

6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等

URL：https://corporate.yamap.co.jp/(https://corporate.yamap.co.jp/)