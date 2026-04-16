Base44、「Superagents（スーパーエージェント）」を発表 ― 誰でも自律型AIエージェントを作成可能に

Wix.com Ltd.

デジタルプレゼンスの構築、管理、成長をトータルに支援する世界有数のプラットフォームである Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX、以下 Wix) は、AI 搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」について、新しい AI エージェント体験「Superagents（スーパーエージェント）」の提供開始を発表しました。スーパーエージェント を使えば、誰でも自分のニーズに合わせてパーソナライズされた自律型エージェントを簡単に作成できます。

現在、本当に実用的な AI エージェントを構築するには、複数のツール、API 、ワークフロー、インフラを接続する必要があります。こうした複雑さがあるために、個人や多くのチームにとって高性能なエージェントは手の届かないものでした。スーパーエージェントにより、実現したいことを自然言語で記述するだけで、高度な自律型エージェントを誰でも作成できるようになり、この障壁は取り除かれます。

スーパーエージェントは Base44 プラットフォーム内に直接構築されており、ホームページからBase44 にログインすることでアクセスできます。ユーザーはエージェントに処理させたいタスクを自然言語で記述するだけで、Base44 が必要なワークフローを自動的に構築し、必要なツールに接続してエージェントをデプロイします。また、LINE を通じて スーパーエージェントとやり取りすることも可能です。デプロイ後、スーパーエージェント はバックグラウンドでトリガーやスケジュール、リアルタイムのイベントに応答しながら継続的に稼働します。手動での操作なしに、更新の送信、システムの監視、定期タスクの実行、ワークフローのトリガーが可能です。

スーパーエージェントは他のプラットフォームやサードパーティアプリケーションと簡単に連携でき、既存のツールを補完しワークフローを強化します。ユーザーはそれぞれのニーズに合わせた複数の スーパーエージェントを作成し、生産性向上ツール、コミュニケーションツール、ビジネスシステムと連携することができます。会話やタスクをまたいだ持続的なメモリ機能により、スーパーエージェントは設定やワークフロー、優先事項を記憶し、時間とともにより効果的に機能するように発展します。

セキュリティと信頼性は、プラットフォーム上の他のアプリと同様に Base44 がエンドツーエンドで管理します。エージェントは Base44 のインフラ上で動作し、明確な権限設定とサンドボックス環境により、ユーザーはサーバーやインフラ、セキュリティ設定を自ら管理することなく、エージェントがアクセス範囲および実行できる内容を定義できます。

Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表の積田英明のコメント

「これまで自律型 AI エージェントの構築は複雑で、多くの企業や個人にとってハードルの高いものでした。スーパーエージェントは、“やりたいこと”を自然言語で記述するだけで、実際に業務を遂行するエージェントを誰でも構築・運用できる環境を実現します。

日本においても生産性向上や業務の自動化は重要なテーマであり、スーパーエージェントはその実現を加速させる存在になると考えています。Wix は今後も、Web、AI、アプリケーションを統合したプラットフォームとして、新たな価値創出を推進してまいります。」

Base44 CEO、マオール・シュロモ（Maor Shlomo）のコメント

「誰もが、質問に答えるだけでなく、実際の仕事をこなすエージェントを求めています。現在、自律型エージェントの構築はほとんどの人にとってあまりにも複雑です。Base44 では、エージェントにやらせたいことを記述するだけで、すぐに動き始めます。スーパーエージェントの作成を、まるで会話をするように簡単にすることが私たちの目標です。」

提供開始時期

Base44 の スーパーエージェントは現在すべての Base44 ユーザーが利用可能です。

以下から Base44 にログイン後、アクセスできます。

https://base44.com/ja

Base44 について

Base44 は、自然言語を使って完全に機能するアプリを数分で構築できるAI搭載プラットフォームです。個人の生産性向上ツールや社内ワークフローから、カスタマーポータル、エンタープライズグレードのプロダクトまで、Base44 はアイデアをすぐに使えるアプリケーションへと変換します。統合作業は一切不要です。2024年にマオール・シュロモによって創業されたBase44 Inc.は、「複雑さをなくし、大規模なクリエイティビティを解放する」というシンプルなミッションのもとに運営されています。Base44 は2025年6月、完全なデジタルプレゼンスの構築・管理・成長を支援する世界的なプラットフォームである Wix.com Ltd. に買収されました。

Base44 の詳細については、以下をご覧ください。

Base44 公式サイト：https://base44.com/ja

Base44 日本公式 X： https://x.com/base44jp

Base44 日本公式 note： https://note.com/base44

Base44 日本公式 YouTube： https://www.youtube.com/@Base44Japan

Wix.com について

Wix は、複雑な技術を簡素化し、あらゆるタイプの個人ユーザーや企業がオンラインで創造するための最高のツールを提供することをビジョンに掲げています。高度な AI とエンタープライズグレードのインフラストラクチャを基盤とする Wix は、世界中の何百万ものユーザーに信頼されています。2006年に設立され、2025年にはノーコードアプリケーションプラットフォームである Base44 の買収によりさらに強化された Wix は、インターネットの未来に向けて開発を続けています。

*2025年第1四半期における競合他社の数字、独立した第三者機関のデータおよび社内データで報告されたアクティブなライブサイト数に基づく。

プレスルームはこちら： https://ja.wix.com/press-room