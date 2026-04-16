印刷データを自動でチェックする「スマートチェック」に新機能追加！ネット印刷のグラフィックが「スマートチェック」にて、入稿時の確認画面が、商品出荷後でも閲覧可能になりました。

株式会社グラフィックネットプリント新機能追加「スマートチェック」にて、入稿時の確認画面が、商品出荷後でも閲覧可能

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、入稿データを自動でチェックし、仕上がりイメージを確認できる「スマートチェック」に新機能を追加。入稿データのプレビュー画面を、商品出荷後でも閲覧いただけるようになりました。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/data_guide/data_submission/smart_check/guide

■スマートチェックとは

スマートチェックは、名刺やチラシ、ポスター、冊子などの入稿データを自動でチェックし、仕上がりプレビューを確認できるサービスです。通常のご入稿ではイメージが掴みにくい、製本時のページの並びやデザインの見切れを事前にご確認いただけます。

入稿データの自動チェックでは、サイズの間違いや塗り足しの不足など、印刷工程で問題箇所があった場合、即座にブラウザ上でお知らせします。また、お客様がチェック結果を確認後、すぐに出荷日が確定するため、お急ぎのご注文でも安心してご利用いただけます。

スマートチェックは、印刷の入稿データを自動でチェックし、仕上がりプレビューを確認できるサービスです。

■入稿時のプレビュー画面が、商品出荷後も閲覧可能に

「どのようなデータで入稿したか改めて確認したい」「手元に商品が届くまで、仕上がりイメージが合っているか不安」といったお客様の声にお応えし、この度スマートチェックに新機能を追加いたしました。

入稿時にご確認いただいたチェック結果や加工指示の内容を、入稿完了後から商品発送日の7日後までマイページから閲覧いただけます。

入稿後に再度データを確認できるため、商品到着までの不安解消に繋がり、より安心して印刷のご注文がいただけます。

スマートチェックなら、入稿時のプレビュー画面が、商品出荷後も閲覧可能

●スマートチェック

【対応ファイル形式】

・Illustrator（aiのみ）

・Photoshop（psd・eps）

・InDesign（PDF）

・PDF

・Word（docx）

・Excel（xlsx）

・PowerPoint（pptx）

・ペイントソフト等で作成した画像（psd・eps・tiff・png・jpg）

【対応商品】

名刺、チラシ・フライヤー、ポスター、冊子（最大304ページ／2日納期～）、シール、パネル、キャンバスプリント、紙製しおり など

【対象のご注文】

スマートチェックで入稿されたご注文

【確認可能期間】

商品発送日から7日後まで

※期間は今後変更となる場合がございます

【確認方法】

マイページの以下3箇所に設置したボタンよりご確認いただけます。

・マイページトップ「最新の2注文」内

・入稿画面内 タブ「再入稿可能なご注文」

・注文履歴

※2026年4月現在（商品・仕様は順次拡大予定です）

▼サービスページ：スマートチェック ご利用ガイド

https://www.graphic.jp/data_guide/data_submission/smart_check/guide

■入稿可能な商品を順次追加予定

スマートチェックは今後も順次、対応商品や仕様を拡大予定です。

また、ご利用いただいたお客様からのご意見も取り入れながら機能改善を図り、より使いやすく、安心して印刷物をご入稿いただけるサービスを目指してまいります。

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2025年5月に発表された「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で総合第1位を獲得。さらに2025年12月には、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。2025年度は顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を達成いたしました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。